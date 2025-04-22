"Золото Кагана-2025": экипаж "МАЗ-СПОРТавто" стал серебряным призером на ралли-рейде

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Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" стал серебряным призером на ралли-рейде "Золото Кагана - 2025". Об этом сообщает БЕЛТА.

Команда достойно выступила на гонке, и оба белорусских спортивных грузовика пересекли черту финиша. По результатам генеральной классификации экипаж в составе Павла Мурылева, Сергея Сачука и Артема Чалевича занял второе место на одном из самых суровых этапов чемпионата России.

"Это большое достижение. Всего вторая гонка Павла в роли пилота - и уже подиум на "Золоте Кагана". Это отличное начало большого пути", - прокомментировал руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович.