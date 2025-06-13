"Зубрятский блог, или Подпишись на детство" - "Школа Активного Гражданина" проходит в "Зубренке"

Почему за правду в адрес белорусских журналистов вводят санкции? Что со свободой слова на Западе? Как работать в условиях чрезвычайного и военного положения? Мьянма, Сирия, Ливия, Донбасс - репортер "Первого информационного" Анастасия Бенедисюк своим журналистским опытом делилась с будущими коллегами. В "Зубренке" в рамках "Школы Активного Гражданина" она встретилась с участниками смены "Зубрятский блог, или Подпишись на детство". В лагере ребята не только отдыхают, но и в игровой форме за короткий промежуток времени повышают уровень информационной культуры, разрабатывают авторские медиапродукты, принимают участие в мастер-классах.

Беларусь организует отдых и оздоровление для 314 детей из 10 стран

Татьяна Осмоловская, директор Национального детского оздоровительного лагеря "Зубренок":

"Общаясь и видя, какие непростые, сложные ситуации переживают сверстники в других странах (если не политические какие-то моменты, то землетрясение в Мьянме, какие-то природные, климатические, чрезвычайные ситуации), наши ребята оказывают какую-то психологическую разгрузку и помощь и сами становятся добрее".

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По словам Татьяны Осмоловской, белорусские дети сегодня обласканы, обеспечены, для них созданы комфортные условия для того, чтобы они отдыхали, учились, а в летний период замечательно проводили каникулы.

Юных гостей из дальнего зарубежья ждем в июле. В Беларусь на отдых и оздоровление приедут дети из 10 стран: Алжира, Египта, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Кыргызстана, Узбекистана и Курской области России.

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