Почему крупнейший химический концерн мира BASF не смог синтезировать дешевый газ

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По данным издания Handelsblatt, цены на газ в Германии с 2021 года выросли в восемь раз. В моменте цена на голубое топливо доходила в ФРГ до 1 тыс. евро за 1 тыс. кубометров. Сегодня немцы заполняют свои хранилища за 600 евро, закупая американский СПГ. Во времена "Северного потока" ценник составлял 128 долларов.

Только представьте, почти 600 немецких химических предприятий сократили производство или ушли в "холодный режим" в простой. Отдельный пример этого провала - всемирно известный BASF.

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BASF - крупнейший химический концерн мира. Синтезировать могли все что угодно - от аспирина до компонентов для космических ракет. Но не смогли синтезировать дешевый газ.

Примечательно, что BASF закрыл свое производство только в Германии. Китай, США и другие страны для концерна куда выгоднее с точки зрения работы. Звучит как безумие, но это так.

Немцы накладывают ответственность за промышленное убийство гигантов на "зеленую" экономику. Ирония по-немецки: нет заводов - нет выбросов - значит, экология улучшилась. Впрочем, даже юмор не спасает от горького понимания, что закрыты 78 крупных предприятий. Ущерб экономике составляет 210 млрд евро, уволены 320 тыс. сотрудников.