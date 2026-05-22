35 лет вместе: СНГ сближает позиции и укрепляет связи для будущих поколений

Теперь к созидательной повестке по линии СНГ. Этот год для Содружества юбилейный. За 35 лет интеграция стала авторитетной региональной площадкой, где страны не просто сохранили, а нарастили экономические, социальные и гуманитарные связи. И этот курс сближения позиций продолжается

Ашхабад принимает заседание глав правительств стран СНГ

Свой юбилейный год - год 35-летия - Содружество Независимых Государств встречает на подъеме взаимной торговли, гуманитарных связей, взаимодействия для обеспечения стабильности. Об этом сегодня скажут премьер-министры. Как и о том, что Содружество подтверждает реноме уникальной интеграции Евразии, где доказывать, что страны друг другу нужны, уже не нужно. СНГ - это сила, и очевидно, она не ослабнет, даже если кто-то решил громко хлопнуть дверью на выходе из интеграции.

Флаг Молдовы

Молдова покидает СНГ в 2027 году

Уже официально. В апреле решение одобрено президентом Майей Санду - отсчет пошел на месяцы. Но вот же какая ирония: страна денонсирует десятки соглашений. Но отказаться от тех, что касаются экономики, Кишинев не готов. Ведь расторгнуть только договор о зоне свободной торговли - значит, де-факто потерять рынки уже экс-соседей по Содружеству.



Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев нам скажет: ноту о выходе из интеграции в СНГ уже получили. Уведомлен исполком и о желании не разрывать все связи. Так что Молдова, похоже, намерена, уходя, как будто остаться.

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ

Сергей Лебедев, Генеральный секретарь СНГ: "Посмотрим. Может быть, мы и разрешим им участвовать в этих соглашениях. Потому что аналогичный случай был с Грузией. И они, в конце концов, остались в более чем 70 соглашениях. Сейчас, правда, меньше осталось. Их уже порядка 35, по-моему. Я удивляюсь, честно говоря. Вся статистика говорит о том, что для Молдовы ущербно выходить из СНГ. Потому что некуда девать свою плодоовощную продукцию. В Европе она не нужна. Значительная часть молдавского населения работает у нас: в России, в Беларуси, в других странах СНГ. И что теперь будет, не знаю".

Зона свободной торговли товарами и услугами - фундамент интеграции. Вся продукция попадает на рынки друг друга без пошлин. Это всегда вопрос конкуренции.

Так что в Содружестве любят торговать по-соседски - это выгодный рынок в 200 млн потребителей. Продать своим - значит обеспечить экономическую безопасность и независимость государств-участников. Интеграция дает эту возможность. Но уровень такой безопасности - промышленной, продовольственной или транспортной - нужно повышать. Тем более на пространстве СНГ есть уникальная сырьевая база, способная обеспечить ресурсами любой проект.

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси: "Первое, с точки зрения Беларуси, направление, - это производственная кооперация. Мы знаем о том, какая работа проводится в рамках ЕС с точки зрения. Даже по финансовой поддержке, по созданию трехсторонних проектов и с возможностью субсидирования. Соответственно, такую же работу мы пытаемся развернуть в рамках Содружества Независимых Государств. Здесь, может быть, немного сложнее будет, но, с другой стороны, поле деятельности гораздо больше. Транспорт – то же самое, транспортные коридоры. И один из документов, который будет рассматриваться сегодня в повестке, - сопряжение транспортных коридоров Запад - Восток - Север - Юг, соответственно, развитие инфраструктуры. В каждой отдельной стране для того, чтобы пропускная возможность увеличилась, для того чтобы скорость увеличилась".

Роль логистики на общем пространстве СНГ в нынешних реалиях возрастает. Удобные маршруты облегчают торговлю, тем самым повышая экономическую устойчивость стран Содружества. Интегрироваться в системы транспортных коридоров СНГ приглашает и другие государства - по линии ШОС или БРИКС. И это не просто отработанные каналы поставок, но и преференции для бизнеса.



Словом, страны Содружества выбирают экономику. И многие уверены: это беспроигрышная ставка. Но наша задача, отметит премьер-министр, не просто развивать СНГ сегодня, но и сохранить интеграцию для будущих поколений. В 2027-ом - Минск – молодежная столица интеграции. И не просто так.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси: "Республика Беларусь приложит все необходимые усилия, чтобы стать эпицентром молодёжной жизни стран СНГ. Представляется, что нам и в целом следует уделять больше внимания повышению привлекательности СНГ для молодых граждан. Они должны видеть эффект интеграции и ее перспективы. Смена поколений может стать серьезным вызовом для будущего сотрудничества. Молодые граждане хотят видеть реальную выгоду здесь и сейчас, а не просто поддерживать отношения ради сохранения традиций службы".

Большая интеграционная работа крепнет контактами на двусторонних треках. Так что это обычное дело - сверить позиции в сотрудничестве, будучи в гостях, но не всегда обычное, если гостей принимает сам Президент. На языке дипломатии это значит - визит точно удался!

Минск и Ашхабад давно знакомы. И потенциал друг друга знают. Экспорт услуг (образовательные в топе, в Беларуси все больше туркменских студентов), технологии в промышленности, АПК, поставки наших продуктов, лекарств. К нам же едут местные овощи, фрукты, орехи. Обещают белорусам - и это впервые - довезти и знаменитые туркменские арбузы и дыни. Как-никак скоро сезон! Но это, конечно, не все.

Станислав Чепурной, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Туркменистане: "Начиная от подготовки почвы и до переработки и хранения урожая, всем этим мы готовы поделиться с туркменскими коллегами. Вот как раз сейчас мы, кстати, прорабатываем вопрос визита туркменской делегации на БЕЛАГРО, Белорусскую агропромышленную неделю. Времени осталось уже очень мало, но я надеюсь, что все-таки у нас получится, и впервые туркменская делегация примет участие в этом мероприятии. В Туркменистане сейчас реализуются достаточно грандиозные планы по модернизации сети железных дорог. Обновление подвижного состава и белорусские предприятия, в частности, Могилевский вагоностроительный завод, Брестский электротехнический завод. И у них есть, что предложить в сфере автоматизированной системы управления и сигнального оборудования, и, конечно же, подвижного состава".