Аналитик Сергей Дик: ВНС определит путь Беларуси к благополучию в меняющемся мире

В преддверии Всебелорусского народного собрания аналитик Сергей Дик обозначил ключевую роль этого органа нарадовластия как главной площадки для диалога между властью и обществом. По его словам, именно на ВНС будут подведены итоги и приняты новые стратегические решения, определяющие вектор развития страны на годы вперед.

Как отметил эксперт, повестка предстоящего собрания будет насыщенной. Ее центральными элементами станут Послание Президента белорусскому народу и Парламенту, а также принятие программы социально-экономического развития до 2030 года.

"Ключевой задачей в результате реализации этой программы является достижение нового уровня благосостояния простого белорусского народа", - заявил Сергей Дик.

В число приоритетов он включил обеспечение нового качества образования и здравоохранения, создание комфортной среды для развития бизнеса, поддержку многодетных семей и сбалансированное развитие регионов.

Аналитик подчеркнул, что программа будет реализовываться в период серьезных внешних вызовов: "Данный период - это период обострения военно-политической обстановки вокруг нашей страны, период крушения старого мира и глобальной трансформации миропорядка".

В этой связи, по мнению Сергея Дика, на собрании также будет уделено значительное внимание вопросам международного сотрудничества. Стратегическими направлениями он назвал укрепление взаимодействия в рамках ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и БРИКС.