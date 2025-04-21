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Анатолий Глаз вручил верительные грамоты Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике Анатолий Глаз вручил верительные грамоты Президенту Турецкой Республики Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
После торжественной церемонии состоялась отдельная встреча в узком составе с Президентом Турции, в ходе которой Реджеп Тайип Эрдоган особо отметил дружеские, доверительные отношения с главой белорусского государства и передал самые теплые пожелания Александру Лукашенко.
Обсуждены все ключевые вопросы как межгосударственной, так и глобальной повестки дня, включая работу двусторонних механизмов сотрудничества, контакты на различных уровнях и ситуацию в регионе. Отмечен конструктивный и доверительный характер белорусско-турецких отношений, интенсивное и продуктивное развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Несмотря на текущую турбулентность, констатирован устойчивый характер взаимодействия между Беларусью и Турцией в различных областях, в том числе в гуманитарной и научно-технической сферах.
В ходе обсуждения были дополнительно рассмотрены миротворческие шаги и инициативы двух государств, а также возможные совместные усилия в данном контексте.
В завершение встречи Реджеп Тайип Эрдоган пожелал Анатолию Глазу успехов в его дипломатической миссии на благо народов двух стран.