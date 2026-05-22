22 мая Ашхабад принимает заседание Совета глав правительств СНГ. Беларусь представляет премьер-министр Александр Турчин. В повестке более 10 вопросов из разных сфер жизни Содружества.

Все они актуальны для каждой из стран - участниц СНГ: от транспортных коридоров и логистики до цифровой трансформации отдельных отраслей экономики. Ожидается подписание ряда итоговых документов.

Расскажем, какие задачи сегодня стоят перед одной из самых заметных интеграций Евразии.

Сотрудничество в рамках Содружества

Сотрудничество между странами CНГ затрагивает самые разные сферы: от глобальной безопасности и содействия мирному разрешению конфликтов до социальной защиты и общих гуманитарных проектов. Все для того, чтобы люди на общем пространстве большой Евразии общались, жили, дружили. Но реалии сегодняшнего дня корректируют вектор взаимодействия в Содружестве. СНГ стремится повысить роль регионального игрока, укрепляя интеграцию экономическими проектами. Логика в том, что только сильные страны могут создать сильный союз. Так что главная задача - работать над укреплением экономической устойчивости, а сегодня еще и самодостаточности общего экономического пространства. Как это сделать? Отдельные механизмы взаимодействия проверены в Евразийском союзе, и этот опыт можно и нужно переносить на Содружество.

Павел Утюпин, замминистра иностранных дел Беларуси:

"Первое, с точки зрения Беларуси, направление, - это именно производственная кооперация. Мы знаем о том, какая работа проводится в рамках ЕАС по финансовой поддержке, по созданию трехсторонних проектов и с возможностью субсидирования, соответственно, такую же работу мы пытаемся развернуть в рамках Содружества Независимых Государств. Здесь, может быть, немного сложнее будет, но, с другой стороны, поле деятельности гораздо больше. Транспорт, транспортные коридоры. Один из документов, который будет рассматриваться сегодня в повестке, - сопряжение транспортных коридоров Запад - Восток, Север - Юг. Соответственно, необходимо развитие инфраструктуры в каждой отдельной стране для того, чтобы пропускная возможность увеличивалась, чтобы скорость увеличивалась".

Межправсовет - это возможность обсудить взаимодействие на двустороннем треке.

