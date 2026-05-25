Беларусь и Алжир подписали меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран

Межпарламентские отношения Беларуси и Алжира выходят на более системный уровень. 25 мая подписан меморандум о сотрудничестве между Палатой представителей Национального собрания Беларуси и Национальным народным собранием парламента Алжирской Народной Демократической Республики.



Парламентская делегация этой страны находится с визитом в Минске. Главной задачей парламентариев является реализация договоренностей, достигнутых на высшем уровне.



В 2025 году подписана дорожная карта, а также совместное заявление глав государств об укреплении дружбы и партнерства, где зафиксированы ключевые направления сотрудничества.