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Беларусь и Мьянма подписали пакет документов о сотрудничестве

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Пакет документов о сотрудничестве был подписан между Беларусью и Мьянмой. В присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна состоялась церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных международных документов, сообщает БЕЛТА.

Подписан меморандум о намерениях в отношении совместных действий по развитию белорусско-мьянманского сотрудничества.

Заключено соглашение о взаимной защите секретной информации.

Лукашенко заявил, что Беларусь и Мьянма разработают план сотрудничества и реализуют его

Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта заключено между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством спорта и молодежи Мьянмы.

Министерство юстиции Беларуси и Министерство правовых вопросов Мьянмы заключили соглашение о сотрудничестве.

Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.

Во время визита лидера Мьянмы также подписано более 15 контрактов и меморандумов в области торгово-экономического сотрудничества.

Александр ЛукашенкоМьянма