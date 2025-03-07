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Беларусь и Мьянма подписали пакет документов о сотрудничестве
Пакет документов о сотрудничестве был подписан между Беларусью и Мьянмой. В присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна состоялась церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных международных документов, сообщает БЕЛТА.
Подписан меморандум о намерениях в отношении совместных действий по развитию белорусско-мьянманского сотрудничества.
Заключено соглашение о взаимной защите секретной информации.
Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта заключено между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством спорта и молодежи Мьянмы.
Министерство юстиции Беларуси и Министерство правовых вопросов Мьянмы заключили соглашение о сотрудничестве.
Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.
Во время визита лидера Мьянмы также подписано более 15 контрактов и меморандумов в области торгово-экономического сотрудничества.