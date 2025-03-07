Беларусь и Мьянма подписали пакет документов о сотрудничестве

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f85b2d0-3095-4992-8d62-57ee49b4703c/conversions/81455ca4-d42f-4134-ae63-b4247309b933-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f85b2d0-3095-4992-8d62-57ee49b4703c/conversions/81455ca4-d42f-4134-ae63-b4247309b933-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f85b2d0-3095-4992-8d62-57ee49b4703c/conversions/81455ca4-d42f-4134-ae63-b4247309b933-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3f85b2d0-3095-4992-8d62-57ee49b4703c/conversions/81455ca4-d42f-4134-ae63-b4247309b933-xl-___webp_1920.webp 1920w

Пакет документов о сотрудничестве был подписан между Беларусью и Мьянмой. В присутствии лидеров двух стран Александра Лукашенко и Мин Аун Хлайна состоялась церемония обмена текстами подписанных международных договоров и иных официальных международных документов, сообщает БЕЛТА.

Подписан меморандум о намерениях в отношении совместных действий по развитию белорусско-мьянманского сотрудничества.

Заключено соглашение о взаимной защите секретной информации.

Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта заключено между Министерством спорта и туризма Беларуси и Министерством спорта и молодежи Мьянмы.

Министерство юстиции Беларуси и Министерство правовых вопросов Мьянмы заключили соглашение о сотрудничестве.

Меморандум о взаимопонимании подписан между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Беларуси и Министерством сельского хозяйства, животноводства и ирригации Мьянмы о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства и продовольственной безопасности.