Беларусь и ООН выступают против санкций относительно Кубы

Беларусь поддержала резолюцию ООН против санкций относительно Республики Куба. Соответствующее заявление принято на заседании четвертой сессии Совета Республики.

Заседание четвертой сессии Совета Республики Беларуси
Наша страна последовательно выступает против незаконной экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Незаконные санкции препятствуют достижению Целей устойчивого развития, нарушают основополагающие права человека, создают предпосылки для глобальных кризисов.

Беларусь и Кубу связывают добрые дружественные отношения. Активно развиваются политические, экономические и гуманитарные контакты, а между парламентами стран ведется интенсивный диалог.

