Беларусь и ООН выступают против санкций относительно Кубы

Наша страна последовательно выступает против незаконной экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Незаконные санкции препятствуют достижению Целей устойчивого развития, нарушают основополагающие права человека, создают предпосылки для глобальных кризисов.



Беларусь и Кубу связывают добрые дружественные отношения. Активно развиваются политические, экономические и гуманитарные контакты, а между парламентами стран ведется интенсивный диалог.