Беларусь и ООН выступают против санкций относительно Кубы
Автор:Редакция news.by
Беларусь поддержала резолюцию ООН против санкций относительно Республики Куба. Соответствующее заявление принято на заседании четвертой сессии Совета Республики.
Наша страна последовательно выступает против незаконной экономической, торговой и финансовой блокады Кубы. Незаконные санкции препятствуют достижению Целей устойчивого развития, нарушают основополагающие права человека, создают предпосылки для глобальных кризисов.
Беларусь и Кубу связывают добрые дружественные отношения. Активно развиваются политические, экономические и гуманитарные контакты, а между парламентами стран ведется интенсивный диалог.