"Здравствуй, самый лучший на свете стадион моей мечты!" - именно так начинается каждый репортаж с главной арены страны.

Совсем скоро, 5 и 9 июня, на Национальном футбольном стадионе сборная Беларуси проведет два товарищеских матча. Соперниками станут сборные Сирии и Буркина-Фасо. Кстати, обе команды выше нас в рейтинге FIFA.

Совсем недавно, 16 мая, здесь состоялся финал Кубка Беларуси. БАТЭ победил минское "Динамо". Газон находится в очень хорошем состоянии. Даже небольшие повреждения, которые можно заметить, сразу устраняются. Наши блестящие мастера - агрономы арены - внимательно следят за каждой деталью. Подготовка поля идет на высшем уровне, и это видно невооруженным глазом.

С кем из футбольного сообщества ни поговоришь, все сходятся в одном: новый стадион прекрасно вписался в тот район, в котором находится. Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси, 5 и 9 июня впервые выйдет на эту арену в качестве наставника национальной команды, в статусе, столь важном для каждого тренера в его биографии.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси:

"Новый стадион напрашивался, но здесь очень хорошее место. Обычно сейчас стараются стадионы вынести за пределы города, а получилось, что очень удачно по ландшафту он лег на Партизанский проспект. Я в первый раз попал сюда на финал Кубка, и было очень приятное ощущение. Сначала тяжело было поверить, что это у нас дома. Логистика отличная, акустика хорошая. Приятно приходить, играть и чувствовать поддержку со всех сторон".

Особый акцент тренеры и игроки делают на том, чтобы перед матчами весь стадион вместе исполнял Государственный гимн Беларуси.

"Нам очень хотелось, чтобы гимн не только футболисты спели, но и поддержал весь стадион, - подчеркнул главный тренер. - Потому что такой заряд бодрости для всех ребят это передает. Если мы сейчас посмотрим футбольные матчи (чемпионаты Беларуси, все наши юношеские, молодежные сборные), все сейчас стараются исполнять гимн. Это, я считаю, абсолютно правильно. Если раньше мы стояли молча и слушали просто свой гимн, то сейчас та ситуация, когда мы должны вместе исполнять. Это придает эмоциональных, физических сил и единение с болельщиками".

Эти дни дарят немало футбольных событий, которые заставляют немного поностальгировать. Лондонский "Арсенал" накануне сыграл в финале Лиги чемпионов - 20 лет спустя после своего дебютного финала. В 2006 году вся страна следила, как на поле Stade de France сражался полузащитник "канониров" Александр Глеб против "Барселоны" с Роналдиньо.

Александр Глеб:

"Очень много людей. На тот момент я об этом даже не задумывался. Стояла цель закрепиться в основном составе "Арсенала". И все мысли были посвящены только футболу, тренировкам".

Национальный футбольный стадион стал вершиной инфраструктуры белорусского футбола. И казалось, что история Глеба с лондонской командой была уже закончена. Но чудом на закате карьеры Александр спустя 13 лет после того финала вновь сошелся с "Арсеналом" - сначала в Лондоне, а затем в Борисове. Борисовская игра завершилась сенсацией.

"1:0. Сенсация, которая облетела всю футбольную Европу. Классика того БАТЭ, - рассказывал Глеб. - Мы считали себя, еще раз говорю, не мальчиками для битья. Были разные игры. И получали много, и пропускали, и нам было тяжело. Но то, что мы были полноценными европейскими участниками этого праздника, - это 100 %".

"Начиналось все на турнирах на снегу, на асфальте. И вот парень с Воронянского, с которым мы вместе 7 пересадок делали, чтобы доехать на игру, в пакете бутсы возили или кеды, которые родители купили", - с теплотой вспоминал Глеб.

В тот февральский вечер 2019 года под овации борисовских и лондонских болельщиков Александр Глеб покинул поле в Борисове.

Вскоре он перешел в "Ислочь" и спустя полгода завершил свою блистательную карьеру. Два больших вечера белорусского футбола с разницей в 13 лет показали, насколько наша страна футбольная.

"Здравствуй, самый лучший на свете стадион моей мечты!" - звучит вновь. Впереди два июньских вечера сборной Беларуси на домашнем Национальном футбольном стадионе, о котором во времена своей карьеры Александр Глеб мог только мечтать.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси:

"Поддержите команду. Мы сделаем все возможное, чтобы показать свой максимум, чтобы на этом прекрасном стадионе после матчей царила прекрасная атмосфера, хорошие эмоции. И важно то, чтобы мы перед матчем спели гимн вместе!"

Таким образом, в ближайшие дни Национальный футбольный стадион напишет еще одну свою яркую историю, хотя арена очень молодая. 5 и 9 июня - два товарищеских матча против Сирии и Буркина-Фасо. Команды выше нас в рейтинге FIFA, поэтому это точно будет интересно для команды Виктора Гончаренко.