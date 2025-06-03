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Беларусь хочет углубить сотрудничество со странами АКГ

Беларусь хочет углубить сотрудничество со странами АКГ

Временный поверенный в делах Беларуси в Колумбии Екатерина Смаль участвовала в XXX заседании Совета министров Ассоциации карибских государств (АКГ) и Х саммите глав государств АКГ. Мероприятия состоялись в Картахене и Монтерии соответственно. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.

В Ассоциации карибских государств Беларусь участвует в качестве страны-наблюдателя.

На полях саммитов прошли встречи дипломата с главами делегаций ряда государств-участников и государств - наблюдателей ассоциации.

"Беларусь настроена на дальнейшее расширение сотрудничества со странами АКГ", - подчеркнули в МИД.

сотрудничествоБеларусьАссоциация карибских государств