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Беларусь хочет углубить сотрудничество со странами АКГ
Беларусь хочет углубить сотрудничество со странами АКГnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e85c943-fa16-44c1-9b67-ad046ee977b2/conversions/fb1faa23-af26-4cef-88e5-b524f2a3d157-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e85c943-fa16-44c1-9b67-ad046ee977b2/conversions/fb1faa23-af26-4cef-88e5-b524f2a3d157-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e85c943-fa16-44c1-9b67-ad046ee977b2/conversions/fb1faa23-af26-4cef-88e5-b524f2a3d157-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2e85c943-fa16-44c1-9b67-ad046ee977b2/conversions/fb1faa23-af26-4cef-88e5-b524f2a3d157-xl-___webp_1920.webp 1920w
Временный поверенный в делах Беларуси в Колумбии Екатерина Смаль участвовала в XXX заседании Совета министров Ассоциации карибских государств (АКГ) и Х саммите глав государств АКГ. Мероприятия состоялись в Картахене и Монтерии соответственно. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.
В Ассоциации карибских государств Беларусь участвует в качестве страны-наблюдателя.
На полях саммитов прошли встречи дипломата с главами делегаций ряда государств-участников и государств - наблюдателей ассоциации.
"Беларусь настроена на дальнейшее расширение сотрудничества со странами АКГ", - подчеркнули в МИД.