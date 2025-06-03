Беларусь хочет углубить сотрудничество со странами АКГ

Временный поверенный в делах Беларуси в Колумбии Екатерина Смаль участвовала в XXX заседании Совета министров Ассоциации карибских государств (АКГ) и Х саммите глав государств АКГ. Мероприятия состоялись в Картахене и Монтерии соответственно. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД.