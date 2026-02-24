Беларусь на площадке Совета ООН по правам человека в Женеве выступила за равенство и справедливость

Беларусь - за равенство и справедливость! Четкая позиция Минска прозвучала в Женеве на дискуссии высокого уровня.

В рамках 61-й сессии Совета ООН замминистра иностранных дел Игорь Секрета обозначил: расизм и ксенофобия остаются реальной проблемой в ряде западных стран, а рост популярности партий, продвигающих идеи нацизма и расового превосходства, вызывает серьезную тревогу.

Дипломат напомнил: Дурбанская декларация требует не только признания этих угроз, но и реальных действий. В этом контексте он поддержал требования стран Африки и Азии о репарациях за преступления колониальной эпохи.