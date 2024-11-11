ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоКультураЗдоровьеПроисшествияРегионыТехнологииСпортВ миреТелеграм новостиКругозор

Беларусь наращивает участие в международных организациях и блоках

С началом 2025 года Беларусь наращивает международное сотрудничество и авторитет. С нового года в третий раз наша страна председательствует в Евразийском экономическом союзе.

Также Минск теперь официально стал партнером БРИКС, а в конце 2024 года - полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.

Как отмечают эксперты, такие шаги весьма оправданы и с политической, и с экономической точки зрения. Ведь в условиях формирования многополярного мира и геополитической турбулентности роль региональных объединений существенно возрастает.

международные отношения

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все