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Беларусь наращивает участие в международных организациях и блоках
С началом 2025 года Беларусь наращивает международное сотрудничество и авторитет. С нового года в третий раз наша страна председательствует в Евразийском экономическом союзе.
Также Минск теперь официально стал партнером БРИКС, а в конце 2024 года - полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.
Как отмечают эксперты, такие шаги весьма оправданы и с политической, и с экономической точки зрения. Ведь в условиях формирования многополярного мира и геополитической турбулентности роль региональных объединений существенно возрастает.
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