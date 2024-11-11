Беларусь наращивает участие в международных организациях и блоках

С началом 2025 года Беларусь наращивает международное сотрудничество и авторитет. С нового года в третий раз наша страна председательствует в Евразийском экономическом союзе.

Также Минск теперь официально стал партнером БРИКС, а в конце 2024 года - полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества.