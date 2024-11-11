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Беларусь предложила провести I Форум регионов стран СНГ
Заседание глав правительств стран СНГ проходит на фоне меняющейся геополитической ситуации и формирования нового многополярного мира. Об этом заявил премьер Беларуси Роман Головченко 12 декабря в Москве.
Ведь реальность этого дня - появление новых центров влияния из числа стран так называемого Глобального Юга. Они выступают за справедливое переформатирование международных отношений на основе равноправия и уважения к суверенитету. В этой связи значительно возрастает роль региональных экономических объединений. В условиях турбулентности они приобретают больший вес, самостоятельность и обеспечивают устойчивый экономический рост.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
"Обозначу некоторые актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках Содружества. Первое. Традиционно мы об этом говорим в ходе встреч всех форматов - это обеспечение технологического суверенитета на пространстве СНГ. Одна из главных составляющих этого решения - эффективная промышленная кооперация. В прошлом году очень своевременно мы утвердили Концепцию развития промышленной кооперации и комплекс мер по ее развитию до 2030 года".
Беларусь предложила провести I Форум регионов стран СНГ наподобие такого же форума Беларуси и России. Сегодня важно укреплять межрегиональные экономические связи, особое внимание уделять логистике, продовольственной безопасности и технологическому суверенитету.
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