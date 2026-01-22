Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Беларусь приглашена на выборы в Мьянме в качестве наблюдателя

Делегация из Беларуси будет наблюдать за подготовкой и проведением финального этапа парламентских выборов в Мьянме. В состав делегации вошли представители Белорусской партии "Белая Русь" и Федерации профсоюзов Беларуси.

Гражданам Мьянмы предстоит сформировать двухпалатный парламент, в который входят 224 депутата Собрания национальностей, 440 депутатов Собрания народных представителей. Также выберут представителей в законодательные органы административных областей и штатов.

Финальный тур голосования запланирован на 25 января.

Разделы:

Политика

Теги:

выборыБеларусь-Мьянма