Беларусь приглашена на выборы в Мьянме в качестве наблюдателя
Автор:Редакция news.by
Делегация из Беларуси будет наблюдать за подготовкой и проведением финального этапа парламентских выборов в Мьянме. В состав делегации вошли представители Белорусской партии "Белая Русь" и Федерации профсоюзов Беларуси.
Гражданам Мьянмы предстоит сформировать двухпалатный парламент, в который входят 224 депутата Собрания национальностей, 440 депутатов Собрания народных представителей. Также выберут представителей в законодательные органы административных областей и штатов.
Финальный тур голосования запланирован на 25 января.