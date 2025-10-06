3.68 BYN
3.01 BYN
3.53 BYN
Беларусь рассчитывает на создание в Омане хаба по продвижению белорусской продукции
Беларусь и Оман намерены активизировать двустороннее сотрудничество, уделив первостепенное внимание экономике и инвестициям. В рамках переговоров Александр Лукашенко проинформировал Султана Хайсама бен Тарека о ходе реализации совместных проектов, а также о работе по созданию в Омане торгового хаба для продвижения белорусской продукции, передает БЕЛТА.
"В Маскате (во время визита Александра Лукашенко в Оман в декабре 2024 года. - Прим. БЕЛТА) мы с вами говорили о том, что для начала надо запустить два-три совместных проекта и продвигаться вперед. Можно сказать, эта задача нашим бизнесом выполняется. Своими проектами в Омане мы укрепляем продовольственную безопасность не только Омана, но и всего вашего региона, - сказал он. - Оманские же инвестиции в сфере деревопереработки помогут эффективнее использовать природные богатства Беларуси. Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов".
Александр Лукашенко поблагодарил за интерес к организации совместных сборочных производств и продаж техники МАЗ и "Амкодор" и заявил, что белорусские предприятия готовы переводить сотрудничество с выбранным оманской стороной партнером в практическую плоскость.
"В итоге рассчитываем выйти на создание в Омане хорошей и долгосрочной опорной точки - хаба по продвижению белорусской продукции в регионе Персидского залива и Восточной Африки", - сказал Президент Беларуси.