Беларусь в ООН отвергла обвинения делегации Польши в инструментализации миграции

"Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые не выдерживают никакой критики. Меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории ЕС, проникают туда через территорию Беларуси. При этом мы неоднократно предлагали и предлагаем до сих пор соседним странам - членам ЕС вернуться к нормальному профессиональному сотрудничеству по противодействию этому глобальному вызову, - заявил белорусский дипломат. - Для нас остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через балканский, средиземноморский и иные маршруты, - это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, - это "инструментализируемые" мигранты, которых можно убивать и калечить на границе".