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Беларусь в ООН отвергла обвинения делегации Польши в инструментализации миграции
Представитель Беларуси на заседании в Вене Комиссии ООН по предупреждению преступности отверг обвинения делегации Польши в инструментализации миграции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МИД Беларуси.
"Мы категорически отвергаем эти обвинения, которые не выдерживают никакой критики. Меньше половины процента от всех мигрантов, оказывающихся на территории ЕС, проникают туда через территорию Беларуси. При этом мы неоднократно предлагали и предлагаем до сих пор соседним странам - членам ЕС вернуться к нормальному профессиональному сотрудничеству по противодействию этому глобальному вызову, - заявил белорусский дипломат. - Для нас остается загадкой, почему одни и те же обездоленные люди, которые сотнями тысяч прибывают в ЕС через балканский, средиземноморский и иные маршруты, - это мигранты, которых необходимо спасать и принимать, а несколько тысяч мигрантов, попадающих в ЕС через Беларусь, - это "инструментализируемые" мигранты, которых можно убивать и калечить на границе".
В заявлении было подчеркнуто, что вместо того, чтобы совместно регулировать легальную и нелегальную миграцию, соседние страны - члены ЕС начали возводить сотни километров стен из колючей проволоки вдоль границы.
Белорусская сторона вновь призывает отказаться от необоснованного политически мотивированного курса на обвинение Беларуси в инструментализации миграции и вернуться к нормальному диалогу по общемировой миграционной проблематике, в первую очередь в интересах обеспечения прав мигрантов.