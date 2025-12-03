Беларусь запретит фурам Литвы, Латвии и Польши ездить без навигационных пломб

Теперь для фур Литвы, Латвии и Польши при ввозе товаров в Беларусь обязательно наличие навигационных пломб. Официально опубликовано постановление белорусского правительства, оно вступит в силу через 10 дней.

Для контроля за перевозкой товаров с использованием инновационных технологий Совмин установил ряд новшеств. Навигационные устройства должны применяться в обязательном порядке: при ввозе в Беларусь с территорий Латвии, Литвы и Польши товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Евросоюзе, - говорится в документе.