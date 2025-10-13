3.69 BYN
Белорусский хаб в Омане: как Минск будет выходить на рынки Азии и Африки
Родина Синдбада-морехода, мировой поставщик ладана и одна из самых загадочных стран Ближнего Востока - Оман. Здесь есть все - от гор и пустынь до бескрайнего моря, на берегах которого можно купаться круглый год.
Это государство на Аравийском полуострове было на перепутье еще древних торговых путей. Репутацию крупного регионального транспортного хаба страна завоевывает и сегодня, но разбогател Оман, как и многие другие в регионе, на нефти.
Свои отношения с Оманом Минск начал выстраивать в начале 1990-х. Тогда между государствами были установлены дипломатические отношения, которым уже больше 30 лет. Официальный визит Александра Лукашенко в 2007 году и переговоры с Султаном Кабусом бен Саидом заложили основу для диалога.
На этой базе, пусть и спустя немало лет страны стали выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. В 2024 году было решено активизировать экономические отношения, что стало полной перезагрузкой по всем направлениям.
После прихода к власти в 2020 году Хайсам бен Тарек Аль Саид продолжил политику Султана Кабуса, понимая, что углеводороды не бесконечны и экономику нужно подпитывать не только ими.
Страна стала активно диверсифицироваться за счет туризма, сельского хозяйства, логистики и промышленности. Все это в рамках государственного плана развития "Oman Vision 2040", в котором власти взяли курс на снижение зависимости от нефтяных ресурсов и развитие других секторов экономики. Возможности Беларуси в этот план вписываются как нельзя лучше.
Свой первый официальный визит в Минск нынешний Султан Омана не стал откладывать в долгий ящик - не прошло и года после переговоров на высшем уровне в Маскате.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Мы преисполнены желания сделать все, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения. Мы проработали ряд конкретных контрактов, не просто намерений, и готовы с вами их обсуждать к реализации сегодня. В том регионе, в котором вы проживаете, у нас нет ближе страны, чем Оман. Поэтому мы готовы с вами по всем направлениям иметь отношения. И хочу вас заверить, что если мы договоримся по кому-то вопросу, мы обязательно все исполним".
Хайсам бен Тарек Аль Саид, Султан Омана:
"Благодарю вас за радушный прием, мы рады быть в Минске. Вы посещали Оман несколько раз, и сейчас мы находимся в вашей стране, чтобы проследить ход реализации всего того, о чем мы договаривались ранее. С момента вашего визита в Оман мы многого сумели достичь, в то же время есть и нереализованный потенциал, но мы сможем его реализовать с вашей помощью и помощью вашего правительства".
Между визитами работа кипела. Президент Беларуси и Султан Омана поручали правительствам подготовить дорожную карту сотрудничества, где обозначили конкретные шаги по продовольственной безопасности, промышленности, туризму, логистике, инвестициям. Встречи и визиты министров позволили оценить возможности, например, в медицине.
Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:
"Мы были в разных республиканских научно-практических центрах и познакомили господина министра Омана с белорусской производственной площадкой лекарственных препаратов. И в целом, в рамках продолжения скрупулезного знакомства, мы подписали документ, который касается первого шага по взаимодействию, и он будет направлен на совместную работу по направлению онкологической службы. Такой первый шаг позволяет нам сделать задел для более широкого и взаимовыгодного сотрудничества".
Показательный момент - куратором совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям стал наследный принц - министр культуры, молодежи и спорта Зеязин бен Хайтам Аль Саид. Решение, которое подчеркивает, какое значение придают отношениям с Минском. Поручения лидеров и такой патронат позволили продвинуться бизнесу и правительствам по многим направлениям.
"Своими проектами в Омане мы укрепляем продовольственную безопасность не только Омана, но и всего вашего региона. Оманские же инвестиции в сфере деревообработки помогут эффективнее использовать природное богатство Беларуси. Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов. Мы благодарны вам за интерес к организации сборочных производств, совместных производств и продаж техники МАЗ и "Амкадор". В итоге мы рассчитываем выйти на создание в Омане хорошей и долгосрочной опоры - хаба по продвижению белорусской продукции в регионе Персидского залива и Восточной Африки", - заявил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко предлагает темп держать, но кроме экономики, сотрудничать и в спорте, и в культуре. И тут у нас есть особые связи - Национальный музей в Маскате возглавляет белорусский оманец. У генерального секретаря сокровищницы Джамали Аль-Мусави мама родом из Беларуси, сам он контакты с родиной не обрывает и поддерживает связи.
Оманский национальный музей, который Лукашенко посещал в 2024 году, - настоящая энциклопедия страны. Такой же проект задумали возвести и в Беларуси.
Несмотря на разную культуру, историю, менталитет, Беларусь в арабском мире воспринимают как надежного партнера и как мост между Ближним Востоком и Европой.
Беларуси из Омана можно идти и в Азию, и в Африку. В целом наша страна старается укреплять свои позиции в восточном мире. Сам Александр Лукашенко не раз бывал в странах региона - ОАЭ, Катар, Египет и Иран. Политическая репутация и личное участие здесь играет первостепенную роль - на Востоке доверяют человеку, который держит слово.
Визит Султана и договоренности во Дворце независимости подтверждают, что Беларусь и Оман будут серьезно работать вместе, будь то поставки детского питания и молочной продукции или сборка техники в Омане. По итогам переговоров подписан пакет документов. Главное - в дорожной карте сотрудничества, план прописан на ближайшие два года.
Виктор Каранкевич, заместитель Премьер-министра Беларуси:
"Дорожная карта определяет основные направления взаимовыгодного сотрудничества. Во-первых, это реализация тех договоренностей, которые достигнуты на самом высоком уровне. И в ней затрагиваются вопросы реализации проектов деревообработки, а также вопросы развития промышленности, создание совместных предприятий и реализации проектов в сельскохозяйственной сфере".
Беларусь и Оман договорились о безвизовом режиме, что, как ожидается, даст значительный импульс для увеличения туристического потока между двумя странами. Эта мера станет дополнительным стимулом для прямого авиасообщения, которое было запущено в феврале 2025 года.
В рамках развития двусторонних отношений стороны также подписали соглашение о международных автомобильных перевозках. Особое внимание уделяется углублению инвестиционного сотрудничества: заключен меморандум о строительстве в Беларуси целлюлозно-картонного комбината с предполагаемым объемом инвестиций около 1,5 млрд долларов. Кроме того, прорабатывается масштабный аграрный проект, реализация которого планируется на территории Витебской области.
Александра Лукашенко ждут в Омане в любое время, а вот белорусский лидер пригласил Султана побывать в Беларуси обязательно зимой - снежный колорит точно запомнится восточному гостю. Хотя новый этап отношений Беларуси и Омана всесезонный. Сотрудничество выстраивают на долгосрочной основе, как в арабской поговорке: "Дружба - дар Всевышнего и должно ее беречь".
Почему Беларусь и Оман взаимно дополняют друг друга? Почему партнерство с Оманом станет для Беларуси важным шагом в сотрудничестве с другими странами Персидского залива? Смотрите в программе "Специальный репортаж".