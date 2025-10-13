Белорусский хаб в Омане: как Минск будет выходить на рынки Азии и Африки

Родина Синдбада-морехода, мировой поставщик ладана и одна из самых загадочных стран Ближнего Востока - Оман. Здесь есть все - от гор и пустынь до бескрайнего моря, на берегах которого можно купаться круглый год.

Это государство на Аравийском полуострове было на перепутье еще древних торговых путей. Репутацию крупного регионального транспортного хаба страна завоевывает и сегодня, но разбогател Оман, как и многие другие в регионе, на нефти.

Оман news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7ee5b9-2a3a-471a-800d-44b352ef07d5/conversions/f68b42b3-0cb0-4a50-92d6-ac721220317e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7ee5b9-2a3a-471a-800d-44b352ef07d5/conversions/f68b42b3-0cb0-4a50-92d6-ac721220317e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7ee5b9-2a3a-471a-800d-44b352ef07d5/conversions/f68b42b3-0cb0-4a50-92d6-ac721220317e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a7ee5b9-2a3a-471a-800d-44b352ef07d5/conversions/f68b42b3-0cb0-4a50-92d6-ac721220317e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Свои отношения с Оманом Минск начал выстраивать в начале 1990-х. Тогда между государствами были установлены дипломатические отношения, которым уже больше 30 лет. Официальный визит Александра Лукашенко в 2007 году и переговоры с Султаном Кабусом бен Саидом заложили основу для диалога.

Александр Лукашенко и Султан Кабус бен Саид news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/484b7c9e-d89b-4f41-941d-f7eb9a2d92f1/conversions/1a3cc27e-ddac-4291-82d1-bf768fa55a50-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/484b7c9e-d89b-4f41-941d-f7eb9a2d92f1/conversions/1a3cc27e-ddac-4291-82d1-bf768fa55a50-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/484b7c9e-d89b-4f41-941d-f7eb9a2d92f1/conversions/1a3cc27e-ddac-4291-82d1-bf768fa55a50-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/484b7c9e-d89b-4f41-941d-f7eb9a2d92f1/conversions/1a3cc27e-ddac-4291-82d1-bf768fa55a50-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой базе, пусть и спустя немало лет страны стали выстраивать взаимовыгодное сотрудничество. В 2024 году было решено активизировать экономические отношения, что стало полной перезагрузкой по всем направлениям.

После прихода к власти в 2020 году Хайсам бен Тарек Аль Саид продолжил политику Султана Кабуса, понимая, что углеводороды не бесконечны и экономику нужно подпитывать не только ими.

Страна стала активно диверсифицироваться за счет туризма, сельского хозяйства, логистики и промышленности. Все это в рамках государственного плана развития "Oman Vision 2040", в котором власти взяли курс на снижение зависимости от нефтяных ресурсов и развитие других секторов экономики. Возможности Беларуси в этот план вписываются как нельзя лучше.

Свой первый официальный визит в Минск нынешний Султан Омана не стал откладывать в долгий ящик - не прошло и года после переговоров на высшем уровне в Маскате.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы преисполнены желания сделать все, чтобы между нашими странами были наилучшие отношения. Мы проработали ряд конкретных контрактов, не просто намерений, и готовы с вами их обсуждать к реализации сегодня. В том регионе, в котором вы проживаете, у нас нет ближе страны, чем Оман. Поэтому мы готовы с вами по всем направлениям иметь отношения. И хочу вас заверить, что если мы договоримся по кому-то вопросу, мы обязательно все исполним".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2f6ddfd-15e1-4f26-ae2b-a4c0eda52b5a/conversions/33c91fa6-9319-4d92-ac0a-ee6cfc29225a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2f6ddfd-15e1-4f26-ae2b-a4c0eda52b5a/conversions/33c91fa6-9319-4d92-ac0a-ee6cfc29225a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2f6ddfd-15e1-4f26-ae2b-a4c0eda52b5a/conversions/33c91fa6-9319-4d92-ac0a-ee6cfc29225a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b2f6ddfd-15e1-4f26-ae2b-a4c0eda52b5a/conversions/33c91fa6-9319-4d92-ac0a-ee6cfc29225a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Хайсам бен Тарек Аль Саид, Султан Омана:

"Благодарю вас за радушный прием, мы рады быть в Минске. Вы посещали Оман несколько раз, и сейчас мы находимся в вашей стране, чтобы проследить ход реализации всего того, о чем мы договаривались ранее. С момента вашего визита в Оман мы многого сумели достичь, в то же время есть и нереализованный потенциал, но мы сможем его реализовать с вашей помощью и помощью вашего правительства".

Хайсам бен Тарек Аль Саид, Султан Омана news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b0fd0e2-bbe4-4d38-95cc-6793ba8d107e/conversions/ddfb2659-239f-461e-a1ce-a76a1d419177-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b0fd0e2-bbe4-4d38-95cc-6793ba8d107e/conversions/ddfb2659-239f-461e-a1ce-a76a1d419177-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b0fd0e2-bbe4-4d38-95cc-6793ba8d107e/conversions/ddfb2659-239f-461e-a1ce-a76a1d419177-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2b0fd0e2-bbe4-4d38-95cc-6793ba8d107e/conversions/ddfb2659-239f-461e-a1ce-a76a1d419177-xl-___webp_1920.webp 1920w

Между визитами работа кипела. Президент Беларуси и Султан Омана поручали правительствам подготовить дорожную карту сотрудничества, где обозначили конкретные шаги по продовольственной безопасности, промышленности, туризму, логистике, инвестициям. Встречи и визиты министров позволили оценить возможности, например, в медицине.

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

"Мы были в разных республиканских научно-практических центрах и познакомили господина министра Омана с белорусской производственной площадкой лекарственных препаратов. И в целом, в рамках продолжения скрупулезного знакомства, мы подписали документ, который касается первого шага по взаимодействию, и он будет направлен на совместную работу по направлению онкологической службы. Такой первый шаг позволяет нам сделать задел для более широкого и взаимовыгодного сотрудничества".

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c29399-1ebf-4517-91ab-cc0211d4f642/conversions/c0fcd059-c3ea-440b-9535-7618854c3ed5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c29399-1ebf-4517-91ab-cc0211d4f642/conversions/c0fcd059-c3ea-440b-9535-7618854c3ed5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c29399-1ebf-4517-91ab-cc0211d4f642/conversions/c0fcd059-c3ea-440b-9535-7618854c3ed5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a2c29399-1ebf-4517-91ab-cc0211d4f642/conversions/c0fcd059-c3ea-440b-9535-7618854c3ed5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Показательный момент - куратором совместного комитета по сотрудничеству и инвестициям стал наследный принц - министр культуры, молодежи и спорта Зеязин бен Хайтам Аль Саид. Решение, которое подчеркивает, какое значение придают отношениям с Минском. Поручения лидеров и такой патронат позволили продвинуться бизнесу и правительствам по многим направлениям.

"Своими проектами в Омане мы укрепляем продовольственную безопасность не только Омана, но и всего вашего региона. Оманские же инвестиции в сфере деревообработки помогут эффективнее использовать природное богатство Беларуси. Более того, интенсивные контакты позволили сформировать серьезный пул дополнительных проектов. Мы благодарны вам за интерес к организации сборочных производств, совместных производств и продаж техники МАЗ и "Амкадор". В итоге мы рассчитываем выйти на создание в Омане хорошей и долгосрочной опоры - хаба по продвижению белорусской продукции в регионе Персидского залива и Восточной Африки", - заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e821a7d-6362-4b62-b5e0-96406dcaf4c2/conversions/978d5de9-3928-4134-8199-0abe018ff3fb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e821a7d-6362-4b62-b5e0-96406dcaf4c2/conversions/978d5de9-3928-4134-8199-0abe018ff3fb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e821a7d-6362-4b62-b5e0-96406dcaf4c2/conversions/978d5de9-3928-4134-8199-0abe018ff3fb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e821a7d-6362-4b62-b5e0-96406dcaf4c2/conversions/978d5de9-3928-4134-8199-0abe018ff3fb-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Лукашенко предлагает темп держать, но кроме экономики, сотрудничать и в спорте, и в культуре. И тут у нас есть особые связи - Национальный музей в Маскате возглавляет белорусский оманец. У генерального секретаря сокровищницы Джамали Аль-Мусави мама родом из Беларуси, сам он контакты с родиной не обрывает и поддерживает связи.

Оманский национальный музей, который Лукашенко посещал в 2024 году, - настоящая энциклопедия страны. Такой же проект задумали возвести и в Беларуси.

Джамаль Аль-Мусави news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cc90c82-7ce3-446a-97d4-437c38537dde/conversions/341a896a-ddf4-4d7f-a3ef-175ac94c413a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cc90c82-7ce3-446a-97d4-437c38537dde/conversions/341a896a-ddf4-4d7f-a3ef-175ac94c413a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cc90c82-7ce3-446a-97d4-437c38537dde/conversions/341a896a-ddf4-4d7f-a3ef-175ac94c413a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0cc90c82-7ce3-446a-97d4-437c38537dde/conversions/341a896a-ddf4-4d7f-a3ef-175ac94c413a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Несмотря на разную культуру, историю, менталитет, Беларусь в арабском мире воспринимают как надежного партнера и как мост между Ближним Востоком и Европой.

Беларуси из Омана можно идти и в Азию, и в Африку. В целом наша страна старается укреплять свои позиции в восточном мире. Сам Александр Лукашенко не раз бывал в странах региона - ОАЭ, Катар, Египет и Иран. Политическая репутация и личное участие здесь играет первостепенную роль - на Востоке доверяют человеку, который держит слово.

Визит Султана и договоренности во Дворце независимости подтверждают, что Беларусь и Оман будут серьезно работать вместе, будь то поставки детского питания и молочной продукции или сборка техники в Омане. По итогам переговоров подписан пакет документов. Главное - в дорожной карте сотрудничества, план прописан на ближайшие два года.

Виктор Каранкевич, заместитель Премьер-министра Беларуси:

"Дорожная карта определяет основные направления взаимовыгодного сотрудничества. Во-первых, это реализация тех договоренностей, которые достигнуты на самом высоком уровне. И в ней затрагиваются вопросы реализации проектов деревообработки, а также вопросы развития промышленности, создание совместных предприятий и реализации проектов в сельскохозяйственной сфере".

Виктор Каранкевич, заместитель Премьер-министра Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23e844ae-bda3-422f-ac23-53f4f772d56e/conversions/9f0b6007-ab82-4edf-b2d2-fb1fd57ae0ad-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23e844ae-bda3-422f-ac23-53f4f772d56e/conversions/9f0b6007-ab82-4edf-b2d2-fb1fd57ae0ad-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23e844ae-bda3-422f-ac23-53f4f772d56e/conversions/9f0b6007-ab82-4edf-b2d2-fb1fd57ae0ad-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/23e844ae-bda3-422f-ac23-53f4f772d56e/conversions/9f0b6007-ab82-4edf-b2d2-fb1fd57ae0ad-xl-___webp_1920.webp 1920w

Беларусь и Оман договорились о безвизовом режиме, что, как ожидается, даст значительный импульс для увеличения туристического потока между двумя странами. Эта мера станет дополнительным стимулом для прямого авиасообщения, которое было запущено в феврале 2025 года.

В рамках развития двусторонних отношений стороны также подписали соглашение о международных автомобильных перевозках. Особое внимание уделяется углублению инвестиционного сотрудничества: заключен меморандум о строительстве в Беларуси целлюлозно-картонного комбината с предполагаемым объемом инвестиций около 1,5 млрд долларов. Кроме того, прорабатывается масштабный аграрный проект, реализация которого планируется на территории Витебской области.

Александра Лукашенко ждут в Омане в любое время, а вот белорусский лидер пригласил Султана побывать в Беларуси обязательно зимой - снежный колорит точно запомнится восточному гостю. Хотя новый этап отношений Беларуси и Омана всесезонный. Сотрудничество выстраивают на долгосрочной основе, как в арабской поговорке: "Дружба - дар Всевышнего и должно ее беречь".