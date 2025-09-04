3.70 BYN
Белорусский МИД выразил протест Польше после задержания польского шпиона
В белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштофа Ожанну. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу МИД Беларуси.
Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа.
Чужая SIM-карта, шоколад и секретный документ: раскрыли детали задержания польского шпиона в Лепеле
От кого гражданин Польши получил ксерокопию документа по белорусско-российским учениям "Запад 2025" с грифом секретности?
Польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям.
Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему инциденту.
Белорусская сторона потребовала от польской стороны воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, и вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации.