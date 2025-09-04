Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Белорусский МИД выразил протест Польше после задержания польского шпиона

вход в здание МИД Беларуси
Фото: sb.by

В белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштофа Ожанну. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу МИД Беларуси.

Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа.

Польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему инциденту.

Белорусская сторона потребовала от польской стороны воздержаться от действий, наносящих ущерб национальной безопасности Республики Беларусь, и вернуться в русло цивилизованного диалога и общепринятых форм межгосударственной коммуникации.

