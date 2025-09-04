Белорусский МИД выразил протест Польше после задержания польского шпиона

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1f5d3d-7efb-4cb4-b563-b03b8cd6c28a/conversions/26d9bebd-4ac6-4e63-8890-9a5a0afb2d63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1f5d3d-7efb-4cb4-b563-b03b8cd6c28a/conversions/26d9bebd-4ac6-4e63-8890-9a5a0afb2d63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1f5d3d-7efb-4cb4-b563-b03b8cd6c28a/conversions/26d9bebd-4ac6-4e63-8890-9a5a0afb2d63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4c1f5d3d-7efb-4cb4-b563-b03b8cd6c28a/conversions/26d9bebd-4ac6-4e63-8890-9a5a0afb2d63-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

В белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Республики Польша в Республике Беларусь Кшиштофа Ожанну. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу МИД Беларуси.

Польскому дипломату был заявлен решительный протест и вручена соответствующая нота в связи с совершением гражданином Республики Польша Гжегожем Гавелом на территории Республики Беларусь акта шпионажа.

Польскому дипломату было указано на недопустимость подобных действий Варшавы, грубо нарушающих принципы добрососедства и наносящих серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Польская сторона была уведомлена о намерении Минска дать правовую оценку произошедшему инциденту.