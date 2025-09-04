3.70 BYN
Чужая SIM-карта, шоколад и секретный документ: раскрыли детали задержания польского шпиона в Лепеле
Какую тайную встречу в тихом белорусском Лепеле проводил гражданин Польши? И почему она закончилась жестким задержанием иностранца контрразведкой Беларуси? Какой секретный документ оказался в вещах поляка? От кого он его получил? Подробности задержания в Лепеле рассказал Евгений Горин.
В городе Лепель, что в Витебской области, после проведения операции агентурной разведки одной из спецслужб Польши были задержаны граждане Беларуси и Польши.
Обнаруженная у гражданина Польши Гжегоша Гавела распечатка на 8 страницах формата А4 - это ксерокопия документа по белорусско-российским учениям "Запад 2025" с грифом секретности.
В ходе дальнейшего обыска выяснилось - он 1998 года рождения, живет в Кракове. Но что же его привело в белорусский Лепель? Ему нужно было "добыть информацию на тему учений "Запад", признался сам поляк.
Среди личных вещей поляка оказались доллары, евро, болгарские и польские деньги, белорусские рубли. Также обнаружена SIM-карта МТС, которую он не покупал, ему ее передали. Она зарегистрирована совсем на другое лицо.
Имеются неопровержимые доказательства его шпионских действий. За несколько минут до задержания он заполучил секретный военный документ. Все это и не только это полностью задокументировано на видео.
Выяснилось, что Гжегош Гавел через социальные сети установил контакт с гражданином Беларуси и предложил ему сотрудничество в интересах спецслужб Польши, заключающееся в конспиративном сборе и предоставлении закрытой информации, сведений о командном составе, а также сотрудниках военной контрразведки.
Полученные данные Гжегош передавал польским силовикам. В частности, секретные сведения о военных объектах Беларуси Гжегож Гавел собирал для спецслужбы Агентство внутренней безопасности Республики Польша.
За передачу нужных ему сведений Гжегош Гавел обещал белорусу ежемесячно передавать деньги. В первый раз, кроме них, он привез ему и другие плюшки - от кофе до шоколада - и даже футляр для мобильного телефона, чтобы глушить его сигнал.
Сотрудники контрразведки задержали иностранца, как только он получил секретный документ. Возбуждено уголовное дело по ст. 358 (шпионаж) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ведется следствие.