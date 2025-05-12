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Белорусское экономическое развитие является хорошим фундаментом для двусторонних контактов
12 мая вьетнамскую делегацию принимали в Национальном банке Беларуси. Здесь обсудили дальнейшие пути реализации соглашения с Государственным банком Вьетнама.
В прошлом белорусская делегация в лице регулятора была в Ханое с визитом, где детально говорили про активизацию сотрудничества в финансовой сфере с коммерческими и госбанками двух стран.
Сегодня особый акцент делается на инвестиционном развитии и роли в этом процессе банковского сектора.
Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:
"Несмотря на непростые международные условия, экономика Беларуси растет уже который год подряд. За первый квартал текущего года рост ВВП составил 3,1 %. Мы сознательно сделали ставку на стимулирование инвестиционной активности и наблюдаем уже второй год подряд рост инвестиций в основной капитал. В первом квартале текущего года этот рост составил 18 %. Банковский сектор оказывает поддержку инвестиционному развитию. Основное направление деятельности Нацбанка - это обеспечение сбалансированности и устойчивости. У нас очень амбициозные планы".
Нгуен Тхи Хонг, председатель Государственного банка Вьетнама:
"Ваше экономическое развитие - это хороший фундамент для двусторонних контактов. У Вьетнама высокая открытость экономики, а общий экспорт и импорт составляет более 200 % ВВП. Наш Госбанк делает все возможное, чтобы проводить денежную политику для поддержки экономического роста".
Сейчас в банковский сектор Беларуси входит 21 коммерческий банк, в 16 из них присутствует иностранный капитал, а в 14 из 16 его доля превышает 50 %.