Белорусское экономическое развитие является хорошим фундаментом для двусторонних контактов

12 мая вьетнамскую делегацию принимали в Национальном банке Беларуси. Здесь обсудили дальнейшие пути реализации соглашения с Государственным банком Вьетнама.

В прошлом белорусская делегация в лице регулятора была в Ханое с визитом, где детально говорили про активизацию сотрудничества в финансовой сфере с коммерческими и госбанками двух стран.

Сегодня особый акцент делается на инвестиционном развитии и роли в этом процессе банковского сектора.

Роман Головченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b097b9ee-d7c0-4a54-960c-06cff689c314/conversions/c9f9fbb8-3247-4c8a-be9e-cdd14631b0a3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b097b9ee-d7c0-4a54-960c-06cff689c314/conversions/c9f9fbb8-3247-4c8a-be9e-cdd14631b0a3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b097b9ee-d7c0-4a54-960c-06cff689c314/conversions/c9f9fbb8-3247-4c8a-be9e-cdd14631b0a3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b097b9ee-d7c0-4a54-960c-06cff689c314/conversions/c9f9fbb8-3247-4c8a-be9e-cdd14631b0a3-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Головченко

Роман Головченко, председатель правления Нацбанка Беларуси:

"Несмотря на непростые международные условия, экономика Беларуси растет уже который год подряд. За первый квартал текущего года рост ВВП составил 3,1 %. Мы сознательно сделали ставку на стимулирование инвестиционной активности и наблюдаем уже второй год подряд рост инвестиций в основной капитал. В первом квартале текущего года этот рост составил 18 %. Банковский сектор оказывает поддержку инвестиционному развитию. Основное направление деятельности Нацбанка - это обеспечение сбалансированности и устойчивости. У нас очень амбициозные планы".

Нгуен Тхи Хонг news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1741061-cfc6-4da3-afde-67b24fc3f40a/conversions/14b83089-7211-4e27-aeaa-fe9a4ac0b945-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1741061-cfc6-4da3-afde-67b24fc3f40a/conversions/14b83089-7211-4e27-aeaa-fe9a4ac0b945-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1741061-cfc6-4da3-afde-67b24fc3f40a/conversions/14b83089-7211-4e27-aeaa-fe9a4ac0b945-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1741061-cfc6-4da3-afde-67b24fc3f40a/conversions/14b83089-7211-4e27-aeaa-fe9a4ac0b945-xl-___webp_1920.webp 1920w Нгуен Тхи Хонг

Нгуен Тхи Хонг, председатель Государственного банка Вьетнама:

"Ваше экономическое развитие - это хороший фундамент для двусторонних контактов. У Вьетнама высокая открытость экономики, а общий экспорт и импорт составляет более 200 % ВВП. Наш Госбанк делает все возможное, чтобы проводить денежную политику для поддержки экономического роста".