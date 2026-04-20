Блогер Самуль: В интервью RT Лукашенко в очередной раз доказал, что Беларусь - миролюбивая страна
Автор:Редакция news.by
Интервью Президента Беларуси Александру Лукашенко телеканалу RT не осталось без внимания экспертов.
Роман Самуль, блогер, активист (Латвия):
"Беларусь еще раз показывает в лице Александра Григорьевича Лукашенко, что это миролюбивая страна, которая не собирается с кем-либо воевать, но в то же время очень сильно предупреждает своих соседей: "Не будьте плацдармом для Запада. Не делайте тех самых провокаций, потому что есть чем ответить, и ответ будет жесточайший". Это маленькая страна, но очень успешная. Понимаю, зависти много, например, у таких прибалтийских стран. Поэтому они и пытаются доказать свою политическую силу, правильность в своих СМИ, что в Беларуси очень плохо, а только у них единственная правильная модель поведения".