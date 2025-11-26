Минск, как и прежде, играет ключевую роль в интеграционных процессах на всем постсоветском пространстве. И именно эта способность Беларуси - объединять государства - делает белорусские инициативы особенно значимыми, ведь военно-политическая интеграция сегодня не просто важна, а жизненно необходима.

"Из самого положительного, что можно сегодня констатировать по поводу Организации договора о коллективной безопасности, наконец-то на постсоветском пространстве сформировалось объединяющее ядро - Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Это нужно учесть и использовать. Беларусь сегодня на постсоветском пространстве традиционно выполняет одну из важнейших объединительных миссий. Это касается, безусловно, не только Организации Договора о коллективной безопасности, но и других региональных организаций, включая и АЭС, и СНГ, и ШОС и так далее. Западные недоброжелатели прекрасно понимают, что пока Минск проводит активную интеграционную политику, существует прецедент объединения других республик бывшего Советского Союза и не только в некоторую совместную структуру или организацию наподобие, например, Союзного государства. Почему бы и нет? Поэтому любая наша интеграция сегодня мегаважна, а военно-политическая интеграция для нас жизненно необходима".