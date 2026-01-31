3.75 BYN
Делегация белорусских парламентариев провела заседание группы дружбы в Алжире
Автор:Редакция news.by
Курс на дальнюю дугу: на неделе белорусские парламентарии работали в Алжире. Там прошло заседание совместной группы дружбы. Двусторонние отношения сейчас находятся на пике активности, во многом благодаря визиту Президента Беларуси в Алжир в декабре 2025 года.
Теперь главное - воплотить в жизнь все договоренности. Вопрос номер один - экономика. Парламентарии посетили ряд предприятий и обсудили реализацию совместных промышленных проектов, например, по производству автобусов.
В графике белорусской делегации также были встречи с алжирскими законодателями и руководителями провинций. Беларусь готова предложить продукцию и технологии в разных сферах, в том числе и в сельском хозяйстве.