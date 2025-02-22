Делегация правительства Беларуси с официальным визитом в Катаре. Что на повестке?

Главная цель официального визита делегации правительства Беларуси в Катар - это продолжение политического диалога и обсуждение всего комплекса торгово-экономических отношений.

Между нашими странами дружественные отношения на основе равноправия и взаимопонимания. Они поступательно развиваются последние 30 лет. Сегодня мы готовы искать новые направления сотрудничества со странами Ближнего Востока и Африки.

Визит в Уганду - начало большой совместной работы

Продовольственная безопасность, атомная энергетика, военно-техническое сотрудничество и образование. Беларусь и Уганда определили главное для развития отношений, скрепив документы подписями и открыв в Кампале офис почетного консула.

Диалог с руководством страны, президентом и премьер-министром получился с двухсторонним движением, когда каждый уверен, что вместе мы сможем больше производить и продавать, развивая тем самым экономику и повышая уровень жизни в двух странах. Так что завершение визита главы нашего правительства в Уганду - это начало большой совместной работы.

Наш внешний вектор сегодня широк, страны дальней дуги в числе приоритетов для внешней экономики.

Премьер-министр Беларуси прибыл с официальным визитом в Катар В Катаре намечена встреча главы белорусского правительства с премьер-министром - министром иностранных дел Катара шейхом Мохаммедом бен Абдельрахманом бен Джассемом аль-Тани 13 часов назад

Катар - третья страна в мире по запасам природного газа и крупнейший поставщик нефти и нефтепродуктов. Добыча этих природных ископаемых - это 80 % общих доходов Катара. Здесь абсолютная монархия, когда власть передается по наследству. Граничит с Саудовской Аравией и со всех сторон омывается Персидским заливом. Сегодня здесь встречали делегацию правительства Беларуси.

Диалог для развития отношений по всем направлениям

Мы прилетели в Доху с официальным визитом. Основные переговоры стартуют 23 февраля с премьер-министром, который также и министр иностранных дел (он из правящей семьи), и заместителем премьера, государственным министром по делам обороны. Отдельные встречи будут и у руководства наших министерств.

Алексей Малафей, временный поверенный в делах Беларуси в Катаре:

"У нас есть несколько направлений, на которых мы делаем фокус, помимо политического сотрудничества и расширения контактов политических, которые у нас очень хорошие на высшем уровне. Главы государств взаимодействуют. Эмир Катара поздравил Президента Беларуси с победой на выборах в январе. Что касается экономического сотрудничества рынков, здесь тоже есть несколько интересных и перспективных направлений. Да, это можно назвать отчасти рынком, если не премиальным, то рынком, который имеет возможности, в том числе финансовые. Т.е. здесь можно работать, он небольшой, но имеет большие ресурсы".

Беларусь готова расширить линейки экспорта молочной продукции

Катар - страна, которая много товаров импортирует. Сельское хозяйство развито слабо и не отвечает потребностям внутреннего рынка. Мы приехали предложить больше белорусского.

Вадим Шагойко, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Мы уже не первый год работаем с данным регионом, поставляем сухие молочные продукты. Нам интересно расширить ассортимент продукции. Мы можем предоставить всю линейку молочной продукции. Завершили аккредитацию на сертификат "халяль" и готовы поставлять мясную продукцию. Если по итогам 2023 года это было порядка 600 тыс. долларов, то уже по итогам 2024 года мы превысили поставки продукции более чем на миллион долларов. Поэтому уже есть конкретные договоренности на расширение поставок, на расширение ассортимента и конкретных объемов на 2025 год. Поэтому здесь работа ведется и, безусловно, объемы экспорта, продовольствия будут увеличиваться".

От здравоохранения до IТ-сектора и туризма

Среди перспективных направлений у Минска и Дохи здравоохранение, в частности, по трансплантологии и лечению онкозаболеваний. А вот опыт мы готовы перенимать в IT-индустрии.