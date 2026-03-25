Депутат Оксенюк: визит Лукашенко в КНДР - шаг к формированию новых союзов и изменению баланса сил

Визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику стал центральной темой обсуждения в экспертной среде. Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Михаил Оксенюк оценил потенциал белорусско-северокорейского диалога, перспективы создания новых блоков и роль ядерного сдерживания в современном мире.

Официальный визит главы белорусского государства в Пхеньян, состоявшийся по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына, эксперты расценивают как важный сигнал о формировании новых геополитических связей.

В отличие от многих стран мира, Корейская Народно-Демократическая Республика остается достаточно закрытым государством, не участвующим в военных, политических или экономических блоках, за исключением ООН. Тем не менее, как отмечается экспертами, это приглашение свидетельствует о высоком уровне доверия.

"В последнее время КНДР зарекомендовала себя как надежный партнер. Мы это видели по специальной военной операции в Украине, когда Северная Корея предоставила военных для освобождения территории Российской Федерации в Курской области. И она зарекомендовала себя как надежный партнер. Руководитель Корейской Народно-Демократической Республики пригласил белорусского Президента с официальным визитом в свою страну, и, конечно, сторонам есть о чем говорить", - подчеркнул Михаил Оксенюк.

В центре внимания переговоров двух лидеров, по мнению парламентария, находится широкий спектр экономических вопросов. КНДР, население которой составляет 25 млн человек (в 2,5 раза больше, чем в Беларуси), испытывает потребность в продуктах питания и современных агротехнологиях.

"Зная климат Северной Кореи и сложности с плодородностью земель, можно предположить, что интересующая Северную Корею тема - это поставки продовольствия из Беларуси. Поэтому я думаю, этот вопрос будет обсуждаться сегодня и завтра на встрече двух лидеров", - отметил депутат.

С белорусской стороны в ответ, как предполагается, может быть расширен импорт косметической продукции. Однако ключевым направлением сотрудничества, по словам эксперта, станет сельское хозяйство: поставки готовых продуктов, сельскохозяйственной техники, а также организация центров по ее обслуживанию.

"Спектр вопросов в сельском хозяйстве широкий. Есть о чем поговорить. Думаю, лучше главы нашего государства никто об этом не знает", - резюмировал Михаил Оксенюк.

Также в ходе дискуссии был затронут туристический потенциал. Учитывая, что из Владивостока уже организованы групповые рейсы в КНДР, страна постепенно открывается для внешнего мира. Высказывается мнение, что для белорусских туристов, которые проявляют интерес к неизведанным уголкам планеты, это направление может стать актуальным.

Особое внимание в экспертном сообществе уделяется роли Северной Кореи как ядерной державы. В условиях, когда, по мнению экспертов, международное право все чаще подменяется "правом сильного", наличие ядерного оружия становится ключевым сдерживающим фактором.

"Одна из девяти стран - обладательниц ядерного оружия - Корейская Народно-Демократическая Республика. Я считаю, если бы не наличие оружия, дела в Корее обстояли бы намного хуже, потому что это сдерживающий фактор", - заявил Михаил Оксенюк.

флаг КНДР

Осуждая вопрос о стремлении Пхеньяна к участию в экономических и военно-политических блоках, депутат отметил, что в одиночку выживать в современном мире крайне сложно, и в этом контексте приглашение Александра Лукашенко - шаг к формированию новых союзов.

"Беларусь и Россия - первые претенденты на эти блоки. Если бы КНДР не видела и Россию, и Беларусь в качестве надежных партнеров, то и не посылали бы они свои войска в Россию, и не приглашали бы сегодня Президента", - пояснил он.

Геополитические амбиции, по словам эксперта, у Кореи отсутствуют, однако страна последовательно укрепляет свой суверенитет. "Посмеете посягнуть на наш суверенитет - мы ответим, у нас есть чем ответить. Поэтому с Кореей сильные мира сего считаются и аккуратно действуют", - добавил депутат.

Развитие белорусско-северокорейских отношений способно повлиять на глобальный баланс сил. Вхождение ядерной державы в блок единомышленников, в который уже входят Беларусь и Россия, рассматривается как фактор, делающий мир более предсказуемым.

"Безусловно, это будет способствовать изменению баланса сил. Вхождение ядерной державы в блок себе подобных - это уже хороший предвестник того, что мир становится безопаснее", - подвел итог Михаил Оксенюк.

В ближайшее время ожидается, что по итогам переговоров в Пхеньяне будут поставлены конкретные задачи для всех ветвей власти, направленные на углубление двустороннего сотрудничества.