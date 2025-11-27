Депутат Сыромятникова: На ВНС голос каждого белоруса важен в формировании будущего страны

"Совсем скоро, 18-19 декабря, состоится второе заседание ВНС. Важное совещание соберет 1200 делегатов, которые объединяют миллионы сердец и голосов с разных уголков Беларуси. Вместе мы примем Программу социально-экономического развития Республики Беларусь на ближайшую пятилетку по ключевым направлениям развития. ВНС является важной и уникальной политической площадкой, на которой мы будем обсуждать не только вектор внутренней и внешней политики, международное сотрудничество, но и поговорим о единстве белорусского народа, о сохранении белорусской самоидентичности. Хочу напомнить, что депутаты Палаты представителей Национального собрания являются делегатами ВНС, поэтому мы уже принимаем активное участие в его подготовке. Важные вопросы, озвученные избирателями, передаются в оргкомитет, так что голос народа остается главным ориентиром формирования будущего страны".