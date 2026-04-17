Депутаты расширяют полномочия КГК и вводят земельную амнистию

Депутаты приняли в первом чтении законопроект по вопросам деятельности Комитета государственного контроля. В первую очередь речь идет о расширении полномочий органов финансовых расследований КГК.

Рабочую неделю депутаты завершают обсуждением довольно внушительного перечня вопросов. Речь идет про новации в сфере деятельности КГК и Совета министров, земельных и водных отношений, а также отмене виз с Мьянмой и устранение двойного налогообложения с Иорданией. Подробнее про народную тему, которая касается земельных отношений.

Законопроектом уточняется действующий алгоритм легализации самовольно занятых земельных участков, расширяются права местных органов власти, предполагаются более эффективные и благоприятные условия землепользования. К примеру, расширяются основания для применения земельной амнистии; закрепляется право исполкомов предоставлять рассрочку внесения платы за право легализации на срок до 5 лет.

Что касается законопроекта, связанного с работой Комитета госконтроля, за ведомством закрепляется новый принцип деятельности - это профилактика правонарушений в экономической сфере. КГК наделяется правами приостанавливать работу субъектов хозяйствования при выявлении нарушений законодательства о ценах и ценообразовании, торговле и общественном питании. Смогут контролеры приостанавливать операции по электронным кошелькам в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях.

И напоследок о международных документах. Они касаются взаимодействия с Кыргызстаном, Оманом, Мьянмой, Индонезией и Иорданией. К примеру, соглашение о взаимной отмене виз с Мьянмой предусматривает, что граждане Беларуси могут посещать Мьянму или следовать транзитом через ее территорию без виз на срок до 30 дней с момента въезда. При этом общая продолжительность пребывания за календарный год не должна превышать 90 дней. По сути, для граждан и бизнеса открываются новые горизонты.