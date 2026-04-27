Дмитрий Крутой провел переговоры с Ли Си в Пекине
Продолжается официальный визит главы Администрации Президента Беларуси в Китайскую Народную Республику. В Пекине завершилась встреча Дмитрия Крутого с членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарем Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК Ли Си.
Во время встречи в Доме народных собраний в Пекине было отмечено, что под руководством и при содействии лидеров двух стран всепогодные стратегические отношения развиваются на высоком уровне, а сотрудничество в различных областях углубляется.
Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
"Уважаемый товарищ Ли Си, для меня огромная честь посетить с официальным визитом Китай и встретиться с Вами. Действительно, мы установили очень тесные, дружеские, личные отношения, я с огромным нетерпением ждал нашей встречи сегодня. С большим удовольствием передаю Вам самые добрые, искренние слова приветствия и теплые пожелания от Президента Беларуси. Он очень рад тому, что мы с Вами встретимся сегодня в Пекине".
Ли Си, член Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, секретарь Центральной комиссии по проверке дисциплины КПК:
"Прежде всего позвольте мне передать теплые приветствия и наилучшие пожелания председателя Си Цзиньпина Президенту Лукашенко. Китай и Беларусь - это искренние друзья и хорошие партнеры, которые относятся друг к другу добросовестно и с душой. Китай готов совместно с белорусской стороной реализовывать важные договоренности, достигнутые главами двух государств, и способствовать новым успехам в развитии китайско-белорусских отношений и сотрудничества в различных областях".
Визит главы Администрации Президента Беларуси проходит по приглашению международного отдела Центрального комитета Коммунистической партии Китая. Главная его цель - дальнейшее развитие и практическое наполнение двустороннего сотрудничества.