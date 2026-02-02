3.75 BYN
Дорожная карта, союзный бренд и Комитет по стандартизации - ключевые итоги Совмина СГ
Промышленная кооперация, цифровая трансформация, инвестиции и развитие малого, а также среднего бизнеса - в Москве состоялось заседание Совета министров Союзного государства. В повестке было 14 вопросов. Один из ключевых - союзная дорожная карта, ориентир, который будет направлять работу правительств двух стран в ближайшие 3 года.
Союзный Совмин - это мощный экономический штаб Союзного государства, в руководстве находятся премьер-министры двух стран - Беларуси и России, а костяк состоит из глав профильных министерств, которые отвечают за союзное сотрудничество и экономику.
Традиционно встреча начинается с совместного фотографирования. Крепкие рукопожатия, улыбки на лицах - настроение глав правительств Беларуси и России задает тон переговорам. Основная задача - подвести итоги 2025 года и выработать стратегию на новый, 2026 год.
Как отметил премьер-министр Беларуси, Россия - основной экономический и политический партнер страны. Около 60 % иностранных инвестиций идут от российских инвесторов. Рост произошел и во взаимной торговле: за 2025 год внешний торговый оборот вырос более чем на 5,5 %.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Потенциал экономического роста вижу прежде всего в этих направлениях: промышленная кооперация и совместная реализация инновационных проектов. Нужно обеспечить добавленную стоимость, загрузку производственных мощностей, возможность инвестировать в новые проекты, а также импортонезависимость и технологический суверенитет. Конечная цель - национальная безопасность и рост благосостояния народов".
Этому будут способствовать 2 важных документа, которые рассмотрели на заседании Союзного Совмина. Первый - это товар Союзного государства, иными словами, союзный бренд. Один из хороших примеров - карьерные самосвалы БЕЛАЗ, которые создаются в тесной союзной кооперации и их знают во всем мире.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
"Что такое союзный товар? Это когда более 50 % в продукте, который производит либо РФ, либо РБ, более 50 % наших составляющих. В первую очередь это даст имидж, это реклама. Следующий вопрос - это защита нашего общего союзного рынка от других поставщиков такой же продукции. Приоритет должен быть продукту Союзного государства".
Второй документ - это создание Комитета по стандартизации и качеству. Его задача - в условиях агрессивной конкуренции защитить рынок Союзного государства от контрафактной продукции, которая поступает из третьих стран, т.е. подделок.
Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
"Уже реализуется программа стандартизации по детским товарам, детской молочной и мясной продукции, по энергоэффективности мероприятий - это все разработка новых стандартов. И сейчас формируется несколько программ, которые мы планируем запустить к середине года, - станкостроение, электробусы, микроэлектроника, а также вопросы, связанные с СВЧ-электроникой".
Но в целом, если подводить итоги совместной работы правительств двух стран, то траектория союзной интеграции набирает обороты. Это касается в первую очередь совместных проектов в промышленной кооперации.
Михаил Мишустин, председатель правительства России:
"Мы воплощаем в жизнь 26 интеграционных проектов, чтобы укрепить независимость от иностранных поставщиков - это автомобильная отрасль, сельхозмашиностроение, микроэлектроника и оптика. По выпуску станков активно работаем. Взаимодействуем также в авиа- и судостроительстве. Большое внимание уделяем подготовке кадров".
На заседании речь шла и о цифровой трансформации Союзного государства, в частности, о признании электронной цифровой подписи, а также о развитии малого и среднего бизнеса.
Кроме экономики, участники заседания обсудили единое информационное пространство, молодежную политику, а также совместные проекты в туризме. Тема популярная, поэтому скоро в Смоленске планируют открыть большой Центр туризма Союзного государства.