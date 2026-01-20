Дружба, проверенная временем: Беларусь и Китай отмечают 34 года стратегического партнерства

20 января исполняется 34 года дипотношениям Беларуси и Китая. За эти годы страны стали не просто стратегическими партнерами, но и настоящими друзьями, готовыми прийти на помощь в любую минуту.

Государства активно усиливают сотрудничество по всем направлениям: в сферах межрегионального, торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества. Объем двусторонней торговли в течение двух лет подряд превышает 8 млрд долларов, при этом Китай стабильно занимает второе место среди торговых партнеров Беларуси.

"Великий камень", Национальный футбольный стадион, бассейн международного стандарта - это только часть совместных проектов.

Сун Яньпин, Временный поверенный в делах Китая в Беларуси:

"За 34 года китайско-белорусские отношения развиваются динамично, особенно в последние годы под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Александра Лукашенко. Двусторонние отношения находятся на самом высшем уровне - уровне всепогодного и всестороннего стратегического партнерства".

Одним из ключевых успехов последнего времени дипломат назвала завершившийся год сотрудничества Китая и Беларуси в области науки, технологий и инноваций.

"Были достигнуты выдающиеся результаты в области совместных исследований, создания платформ и внедрения результатов исследований", - констатировала посол.

Важным шагом в экономической сфере стало вступление в силу в 2026 году межправительственного соглашения о торговле услугами и осуществлении инвестиций.

"Это еще больше раскроет потенциал двустороннего торгово-инвестиционного сотрудничества и принесет еще больше благ предприятиям и народам обеих сторон", - уверена Сун Яньпин.

Особое внимание она уделила новому проекту промышленной кооперации, объявленному в ноябре 2025 года в Пекине по итогам совещания комитета по промышленности.

По словам Временного поверенного, этот проект открывает "очень большую перспективу" и предоставляет платформу для совместной работы предприятиям, научно-техническим учреждениям и университетам двух стран по ключевым вопросам.

Отдельной темой интервью стало гуманитарное сотрудничество, которое также развивается весьма активно.

"В последние годы студенческих обменов становится все больше и больше. Сейчас в Беларуси учатся около 12 тыс. китайских студентов", - привела цифры Сун Яньпин.

Она напомнила о значимых событиях 2025 года: по приглашению Президента Беларуси более ста китайских подростков посетили летний лагерь в детском центре "Зубренок", а также состоялся первый китайско-белорусский молодежный форум.