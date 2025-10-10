Душанбе принимает саммит глав государств СНГ

Заседание Совета глав государств проходит в узком составе. СНГ усиливает свои позиции в мире. Несмотря на геополитическую турбулентность, Содружество укрепляется в статусе значимого центра многополярного мира. Однако современные вызовы требуют скоординированности действий всех стран интеграции. Такие угрозы, как терроризм, трансграничная преступность или непростая обстановка на границах стали общими проблемами для всех стран СНГ. Это предполагает выработку единых механизмов противодействия.

10 октября лидеры рассмотрят около 2 десятков вопросов. В том числе ряд документов затрагивает сферу безопасности. Также планируется, что будет учрежден формат "СНГ плюс": он предполагает участие третьих стран в работе объединения. Это позволит обеспечить многостороннее сотрудничество стран Содружества с международными партнерами. Такой формат себя зарекомендовал в ШОС и БРИКС. СНГ может перенять их опыт. Ожидается, что статус наблюдателя при Содружестве предоставят Шанхайской организации сотрудничества. Свое решение работать с СНГ члены ШОС официально озвучили 1 сентября в китайском Тяньцзине.