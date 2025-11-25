Беларусь напоминает: устойчивость региона строится не на силе, а на диалоге. И именно в ОДКБ мирные инициативы находят реальную поддержку без агрессии, без давления, в отличие от блоков, которые привыкли расширяться силой.

"Любое прагматичное государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать мир и стабильность. Поэтому ОДКБ, в отличие от НАТО, не агрессивный альянс, то есть у ОДКБ не было столько расширений, как у НАТО. У ОДКБ нет такой риторики, как у НАТО. Соответственно, мирные инициативы Беларуси будут поддерживаться в ОДКБ, просто потому что они адекватны как минимум".