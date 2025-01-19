Эйсмонт заявила, что Беларусь освободила гражданина США Зенковича по просьбе Вашингтона

"Да, по просьбе администрации президента США гражданин Соединенных Штатов Америки Зенкович Юрий Леонидович был освобожден. Такое решение принято. По поводу того, справедливо или несправедливо он был задержан, слушайте, смотрите интервью, которые он давал, и судите сами", - отметила пресс-секретарь Президента.

Напомним, в 2021 году Зенкович был задержан в Москве по обвинению в организации заговора против Президента Беларуси и был доставлен в Минск.



В 2022 году суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима.



В 2024-м в интервью телеканалу "Беларусь 1" Юрий Зенкович заявил, что признает свою вину в заговоре ради захвата власти. В этом интервью он также заявил, что заговорщики планировали расстрелять кортеж Александра Лукашенко из гранатомета.