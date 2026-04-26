Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой находится с официальным визитом в КНР

Глава Администрации Президента Беларуси Дмитрий Крутой с официальным визитом находится в Китайской Народной Республике. Дальнейшее развитие и практическое наполнение всепогодного партнерства двух стран - ключевая задача.

26 апреля рабочая программа проходит в городе Сиань. Это город с историей в тысячелетия. Его еще называют столицей древнего Китая. Именно отсюда начинался маршрут того самого Великого шелкового пути. И сегодня, в ХХI веке, город Сиань является одним из центров экономических и логистических возможностей Поднебесной.

Сиань - административный центр провинции Шэньси. У Беларуси с регионом давнее партнерство. Регулярно проходят визиты на различных уровнях, развиваем диалог на гуманитарном треке, 5 лет в статусе побратимов провинция находится с Могилевской областью. Налажено взаимодействие с рядом крупнейших компаний. Предметно о сотрудничестве с китайской провинцией Шэньси говорили с партийным руководством региона. В центре внимания пути наращивания инвестиционной активности в Беларуси.

Новые возможности открывает для двустороннего сотрудничества и Новый шелковый путь. Железнодорожные контейнерные маршруты проходят через Беларусь. Многие из них свое начало берут именно в Сиане. Здесь расположен крупнейший международный логистический центр КНР. Только за 2025 год в ключевые города Евразии отсюда было отправлено свыше 6 тыс. поездов. Сейчас для Беларуси и Китая видны перспективы наращивания перевозок в двустороннем сообщении.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:

"Логистика - это одна из ключевых сфер экономического сотрудничества Беларуси и Китая. Я приведу буквально одну цифру. За 5 лет торговля услугами между нашими странами выросла в 3 раза. Перспективы этой сферы колоссальны. В общем секторе услуг транспортные услуги занимают 75 % в среднем. С 1 января 2026 года у нас вступило в силу соглашение о торговле услугами и осуществлению инвестиций. По самым скромным оценкам, только в 2026 году сектор вырастет на 15 %, а, например, авиаперевозчики прогнозируют рост на 37 %. Я называю эти цифры для того, чтобы вы не сомневались, приходя в Беларусь, что вы приходите на растущий горячий рынок".

По итогам встречи подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между Евразийским железнодорожным гейтвэем и Международной портовой группой Сианя. Документ позволит укрепить белорусско-китайское сотрудничество в области логистики.

Кирилл Коротеев, первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка":

"Сианьская международная портовая группа - это действительно очень серьезная компания, крупнейший в мире сухой порт: практически 60 железнодорожных путей, одновременно под загрузкой и разгрузкой сотни тысяч контейнеров, составов. Поэтому это действительно большой, серьезный, масштабный проект и партнер для нашего строящегося железнодорожного терминала. Конечно, с этим партнером мы связываем определенные надежды на увеличение товарооборота, увеличение загрузки в целом в Беларуси и непосредственно строящегося в нашем парке порта. Тем самым мы увеличиваем, углубляем партнерство с Китаем".