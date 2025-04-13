Глава СВР России: В случае агрессии со стороны НАТО против СГ ущерб будет нанесен всему альянсу

Если Североатлантический альянс проявит агрессию против Союзного государства, ущерб будет нанесен всему блоку НАТО. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, отвечая на вопросы журналистов после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

Руководителя СВР спросили, как он оценивает ситуацию вокруг Союзного государства, учитывая агрессивную риторику Польши, стран Балтии и в целом милитаризацию вокруг рубежей СГ.

Польша и прибалтийские республики отличаются особой агрессивностью, особенно на словах, бряцают оружием, обратил внимание Сергей Нарышкин. Польша дошла до того, что заявляет о своих планах вдоль границ Беларуси и Калининградской области установить около 2 млн противотанковых мин и "очень хотела бы, рассчитывает, надеется получить еще от американцев ядерное оружие", заметил он.

"Это, конечно, печально. Они никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России, Беларуси стало одним из факторов и причин нынешнего такого большого, острого, очень опасного кризиса на европейском континенте", - сказал директор СВР.