"Готовы делиться наработками" - Вольфович о сотрудничестве с Вьетнамом в сфере безопасности
Продолжается работа с Вьетнамом. Белорусская делегация во главе с Александром Вольфовичем находится с визитом в этой стране.
По поручению главы государства наряду с укреплением сотрудничества в сфере безопасности внимание уделено и экономической сфере.
2 декабря у делегации был плотный график, череда мероприятий закончилась уже затемно.
Сотрудничество в сфере безопасности
Флаг страны, кортеж и четкий протокол. Продолжается рабочий визит делегации Совбеза Беларуси во Вьетнам. Возглавляет ее Александр Вольфович.
По поручению Президента наряду с укреплением сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности особое внимание уделено экономическому сотрудничеству. Учитывая этот момент, переговоры с двумя крупнейшими телекоммуникационными компаниями Вьетнама.
Кибербезопасность, цифровая экономика, искусственный интеллект, информационная безопасность, после презентации госсекретарь предлагает сменить площадку. Рабочая атмосфера - лучшая реклама. Первые кадры и сразу вспоминается: белорусский провайдер - один из ведущих поставщиков облачных решений, ИТ-инфраструктуры и хостинга в стране.
Следующая точка на маршруте - еще одна компания в сфере телекоммуникаций. В 2010 году, пережив цифровой бум, вырвалась вперед в разработках и инновациях. Своими сетями окутала не только Вьетнам. Здесь Александр Вольфович отметил про взаимный интерес и пригласил компанию в Минск на выставку безопасности в 2026 году.
Беларусь и Вьетнам - на одной волне
Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси:
"С нами поделились наработками, показали, как осуществляется разработка программных продуктов, какими специалистами это делается. Нас интересовали вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта, противодействием киберугрозам, то, что сегодня очень актуально. Эта угроза стоит и перед Вьетнамом тоже. И наши вьетнамские друзья готовы с нами делиться этими наработками. В свою очередь мы пригласили эти компании поучаствовать в выставке, которая по инициативе государственного секретариата Совета безопасности будет проходить в июне следующего года - III Международная выставка индустрии безопасности. С интересом принято наше приглашение. Надеюсь, что со своими наработками эти крупные компании приедут и уже на белорусском рынке, на нашей площадке международной поделятся своими наработками как с белорусскими коллегами, так и с теми, кто будет участвовать в ходе выставки".
Отметит Александр Вольфович в интервью и трудолюбие наших людей, и уникальную культуру этой южноазиатской страны.
Вольфович: Сотрудничество в сфере безопасности - драйвер белорусско-вьетнамских отношений
2 декабря прошла встреча госсекретаря Совбеза Беларуси и представителей крупнейших телекоммуникационных компаний Вьетнама
Ханой - культурный центр Вьетнама с богатой историей, который является "плавильным котлом" культурных влияний вьетнамских, китайских, некогда французских. А теперь и белорусских. Беларусь и Вьетнам связывает давняя дружба, еще с советских времен. Думаем, каждый согласится, что наши народы очень похожи. Мы открытые, доброжелательные, честные и, что немаловажно в современном мире, очень трудолюбивые.
Наращивая взаимодействие по всем ключевым направлениям
Еще одной точкой на маршруте рабочего визита было министерство общественной безопасности Вьетнама - исполнительный орган, который отвечает за нацбезопасность и правопорядок. Здесь прошли двухсторонние консультации. И здесь также много говорили о кибербезопасности. В своем докладе белорусская делегация обратила внимание коллег на кибератаки и те технологии, которые имеет наша страна для их противодействия. Здесь встреча прошла на уровне заместителей двух ведомств: Александр Неверовский от Совбеза Беларуси и товарищ Ле Куок Хунг от министерства общественной безопасности. По итогам консультаций стороны договорились закрепить обмен мнениями уже предметно в следующем году в Минске. А после в знак особого уважения от Беларуси вьетнамским коллегам - слуцкий пояс, символ национального достояния нашей страны.
Четкий тайминг встреч, обмен мнениями и договоренности продолжать сотрудничество. И важный момент, конечно, вне зависимости от менталитета и дипломатического этикета - это крепкое рукопожатие как печать под официальными документами.