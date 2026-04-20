Аналитик Дик: Лукашенко и журналист RT в ходе интервью пришли к общим выводам по мировым проблемам
Интервью Президента Беларуси Александра Лукашенко телеканалу RT привлекло пристальное внимание экспертов, которые прежде всего выделили сделанные главой государства выводы по ключевым мировым проблемам.
Сергей Дик, аналитик:
"Президент подчеркивал, что наше, как он выразился, не очень большое государство является суверенным, всегда готовым отстаивать свои национальные интересы. И прежде всего он подчеркнул, что в союзе с Российской Федерацией наше государство может обеспечить свою безопасность, несмотря на все угрозы, которые могут сейчас угрожать не только нашему Союзу, но и всему миру. Я бы хотел отметить, что вопросы американского журналиста позволили в конечном итоге привести к тому, что в интервью оба - и наш Президент, и тележурналист - буквально пришли к общим выводам по многим мировым проблемам" .