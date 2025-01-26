Карпенко о Каллас: Я не считаю ее легитимной главой дипломатии ЕС

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Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в ответ на критику выборов Президента Беларуси главой евродипломатии Каи Каллас заявил, что не считает ее легитимной.
"А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Пусть считает. А я вот так считаю. Что дальше? Это демократично. Она так считает, а я так считаю", - заявил Игорь Карпенко на брифинге 26 января.
Он отметил, что представители ЦИК Белоруссии не были на выборах Каллас, поэтому не могут быть уверены в ее легитимности.
"Мы не знаем, нас не приглашали на ее избрание. Мы не наблюдали, не видели, не ходили, не знаем вообще, как эта процедура происходила. Вместе с тем напишите, что мы не признаем ее легитимность. Ну если им так хочется, что делать", - добавил он.