Карпенко о Каллас: Я не считаю ее легитимной главой дипломатии ЕС

Председатель Центральной избирательной комиссии Игорь Карпенко в ответ на критику выборов Президента Беларуси главой евродипломатии Каи Каллас заявил, что не считает ее легитимной.

"А я не считаю, что она легитимная глава дипломатии Евросоюза. Пусть считает. А я вот так считаю. Что дальше? Это демократично. Она так считает, а я так считаю", - заявил Игорь Карпенко на брифинге 26 января.

Он отметил, что представители ЦИК Белоруссии не были на выборах Каллас, поэтому не могут быть уверены в ее легитимности.