В Грузии снова запахло протестными розами. После прошедших парламентских выборов в стране волна недовольств. Победу одержала правящая партия "Грузинская мечта", которая с курсом на нейтральный статус и в отношениях с Западом, и в отношениях с Россией.

Однако Вашингтон и Брюссель выбор грузинского народа не устраивает. А когда Запад что-то не устраивает, он создает протестные улицы, чтобы маленькое, но крикливое меньшинство забирало власть в свои руки.

Курс за мечтой, почему эта мечта не устраивает демократию - подробности в рубрике "Катюшин расчет".

Опять запахло розами

О чем мечтает Грузия, Или как эту мечту пытаются растоптать улицы? 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. Вопреки воле США и Брюсселя победу одержала правящая партия - 54 % голосов. Оппозиция попыталась станцевать лезгинку на прозападный мотив "у нас украли", но крайне неубедительно. Так что отлаженный механизм Запада по сносу неугодных правительств явно дал сбой. Акции протеста становятся все менее убедительными.

Грузия пытается шуметь с 26 октября. Обещали мощную волну, получился, правда, скромный концерт. А среди протестующих не столько грузины, сколько европейцы. Журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что заметил фальшивых протестующих гастролеров и опубликовал доказательство в соцсети Х.

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Проигрыш прозападной оппозиции был очевиден с самого начала. Грузинский народ опасается, что бросят его в войну вслед за Украиной, потому держится за правящую партию "Грузинская мечта" с независимой позицией в отношениях с Западом. В этих результатах нет ничего экстраординарного, популярность правящей партии объяснима вполне хорошими экономическими результатами последних лет, ее энергичной предвыборной кампанией. За процессом выборов следил и представитель нашей страны.

Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"В течение всего электорального дня я не зафиксировал как наблюдатель абсолютно никаких нарушений на избирательных участках. Да и сама обстановка в обществе была спокойной. Когда анализируешь ситуацию на улицах, общаешься с простыми гражданами, все заинтересованы в стабильном развитии республики, чтобы не было в обществе очень серьезных политических потрясений. А то, что мы видели в СМИ - это та картинка, которая потом была уже создана, я думаю, искусственно на некоторых избирательных участках, чтобы обвинить руководство Грузии в том, что якобы были допущены некие нарушения".

После голосования, но до объявления результатов появились кадры стычек людей.

Так что признавать свой проигрыш оппозиция отказалась априори и готовилась явно заранее. Заявили о массовых фальсификациях. Их впрочем, как и некий российский след, просто почувствовали.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии:

"Неважно, что у нас нет доказательств (вмешательства России в выборы), у США их тоже не было. Это всегда очень трудно продемонстрировать. Ни одна страна не смогла продемонстрировать это, даже Соединенные Штаты, когда в их выборы вмешивалась Россия, и другие европейские страны. Поэтому мы не сможем продемонстрировать больше, чем страны, которые гораздо сильнее, чтобы продемонстрировать гибридные атаки, которым они подвергаются. Но важно не то, что мы демонстрируем извне, а то, что знает, чувствует и видит грузинское население".

После грузинских выборов резко всполошились на Западе. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в соцсетях, что грузинский народ "имеет право знать, что происходило" во время голосования. Хотя что происходило? Люди сделали выбор не в пользу Запада, который навязывает им, например, ЛГБТ. А Запад смириться не может. Глава евродипломатии Жозеп Боррель потребовал расследовать нарушения на выборах, тогда как ОБСЕ признали их демократичными. США пригрозили Грузии "дальнейшими последствиями", если страна не изменит курс.

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Томаш Грыгуч, политолог (Польша):

"Сегодня мы видим, как Запад давит на государства - Грузию или Молдову. США, Евросоюз, а также Польша заявили, что им просто не понравились результаты выборов в Грузии. Значит, голоса нужно пересчитывать заново, потому что выбор грузинского народа не в пользу западных стран".

Вообще в Грузии сложилась беспрецедентная ситуация глубокого конфликта между президентом и правительством. Нынешняя президент - некогда гражданка Франции и французский дипломат, родилась в Париже, училась там же и в США. Была послом Франции в Грузии. А потом Саакашвили поставил ее управлять грузинским министерством иностранных дел. Дальше президентское кресло.

Мыслимо ли, чтобы президентом США был, например, гражданин другой страны или совсем недавно бывший гражданин. В США такое нельзя, в странах, которые нужно лишить независимости, обязательно. Чиновники-иностранцы на высоких должностях: президент Молдовы - Майя Санду, гражданка Румынии, Томас Хендрик Ильвес - бывший президент Эстонии, гражданин США. Валдас Адамкус - бывший президент Литвы, гражданин США. Вайра Вике-Фрейберга - бывший президент Латвии, гражданка Канады. Этот список можно продолжить очень долго.

Чем Запад так не устраивает нынешнее правительство Грузии? Оно не пляшет под американо-брюссельскую дудку, предпочитая свою народную музыку. Нынешнее правительство устроило борьбу с агентами иностранного влияния. В Грузии один из самых высоких показателей на душу населения в мире - 25 тыс. активных НПО. 90 % из них получают финансирование из иностранных источников.