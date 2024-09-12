Хоменко: Санкции нарушают Устав ООН

Беларусь призывает мир проявить волю и начать глобальный диалог по безопасности в духе Сан-Франциско, идею которого еще 7 лет назад высказал Президент Беларуси. Об этом в выступлении с трибуны ООН заявил заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко.

Очевидно, что назрела необходимость серьезного диалога. Его цель - выработать общие конструктивные начала для построения нового справедливого многополярного мирового порядка. Мы уверены, что даже в нынешней сложной обстановке государства - члены ООН могут и должны эффективно заниматься общими вызовами и угрозами.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Санкции представляют собой одно из самых серьезных препятствий для устойчивого развития на планете. Санкции нарушают Устав ООН. Санкции подрывают продовольственную и экологическую безопасность, особенно в наименее развитых странах. Санкции ограничивают доступ к финансовым и товарным рынкам, транспортной инфраструктуре. Санкции - это путь в тупик. Наконец, санкции противоречат здравому смыслу".

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В силу постоянно растущей взаимозависимости на планете санкции имеют глобальный негативный эффект, влияют на всех, включая и их инициаторов. "Одним из важнейших итогов Саммита должен быть вывод, что цивилизованное будущее категорически несовместимо с незаконными санкциями, - подчеркнул Сергей Хоменко.

Отдельными государствами расходуются миллиарды на закупку и поставку вооружений для разжигания конфликтов. Почему эти средства не затратить на искоренение голода, нищеты, достижение других Целей устойчивого развития в те страны, которые особенно остро нуждаются в помощи? Сергей Хоменко

По мнению белорусской стороны, импульс необходим для ускорения достижения Целей устойчивого развития. Мы в этом плане добились значительных результатов. Выстроено сильное социально-ориентированное государство. Проводится эффективная политика в интересах человека. Наши успехи подтверждаются международными рейтингами. Уровень прогресса составляет почти 80 %, и это 30-я строчка из 160 стран.