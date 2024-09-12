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Хоменко: Санкции нарушают Устав ООН

Беларусь призывает мир проявить волю и начать глобальный диалог по безопасности в духе Сан-Франциско, идею которого еще 7 лет назад высказал Президент Беларуси. Об этом в выступлении с трибуны ООН заявил заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко.

Очевидно, что назрела необходимость серьезного диалога. Его цель - выработать общие конструктивные начала для построения нового справедливого многополярного мирового порядка. Мы уверены, что даже в нынешней сложной обстановке государства - члены ООН могут и должны эффективно заниматься общими вызовами и угрозами.

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Санкции представляют собой одно из самых серьезных препятствий для устойчивого развития на планете. Санкции нарушают Устав ООН. Санкции подрывают продовольственную и экологическую безопасность, особенно в наименее развитых странах. Санкции ограничивают доступ к финансовым и товарным рынкам, транспортной инфраструктуре. Санкции - это путь в тупик. Наконец, санкции противоречат здравому смыслу".

Беларусь предлагает разработать международный договор против односторонних принудительных санкций

Беларусь предлагает разработать международный договор против односторонних принудительных санкций

Об этом заявил глава МИД Максим Рыженков на министерской встрече Группы друзей в защиту Устава ООН

В силу постоянно растущей взаимозависимости на планете санкции имеют глобальный негативный эффект, влияют на всех, включая и их инициаторов. "Одним из важнейших итогов Саммита должен быть вывод, что цивилизованное будущее категорически несовместимо с незаконными санкциями, - подчеркнул  Сергей Хоменко.

Отдельными государствами расходуются миллиарды на закупку и поставку вооружений для разжигания конфликтов. Почему эти средства не затратить на искоренение голода, нищеты, достижение других Целей устойчивого развития в те страны, которые особенно остро нуждаются в помощи?
Сергей Хоменко

По мнению белорусской стороны, импульс необходим для ускорения достижения Целей устойчивого развития. Мы в этом плане добились значительных результатов. Выстроено сильное социально-ориентированное государство. Проводится эффективная политика в интересах человека. Наши успехи подтверждаются международными рейтингами. Уровень прогресса составляет почти 80 %, и это 30-я строчка из 160 стран.

Беларусь уверенно движется вперед, несмотря на препятствия, которые создают нам страны Запада незаконным и несправедливым санкционным прессингом.

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