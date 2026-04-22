Корректировка законодательства: какие изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях

Национальное право должно отвечать всем актуальным тенденциям общества, государства и экономики. В связи с этим в Беларуси провели масштабное реформирование Кодекса об административных правонарушениях.

КоАП дополнен 11 статьями, которые предусматривают новые административные правонарушения и устанавливают ответственность за них. В числе самых резонансных - нарушение требований по кибербезопасности, жестокое обращение с животными, пропаганда движения чайлдфри и незаконное представление Республики Беларусь на международных мероприятиях.

Последний раз отраслевой закон корректировали 5 лет назад, тогда КоАП заметно “похудел” благодаря главнейшему принципу - либерализации законодательства. В эту пятилетку качества белорусских законов как никогда появилось огромное количество социальных тенденций, на которые белорусский законодатель дал своевременный ответ. Одна из самых широко обсуждаемых норм - ответственность за пропаганду нетрадиционных семейных ценностей, педофилии и движения чайлдфри.

Марина Ленчевская, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

″В 2022 году большинством белорусских граждан была принята Конституция Республики Беларусь, где мы зафиксировали, что общество, государство базируются у нас на культурных и традиционных ценностях. Сегодня любое распространение информации, которая будет формировать привлекательный образ деструктивных проявлений, будет подпадать под административную ответственность″.

Отдельный блок новшеств затронул экономические интересы белорусов. Обновленный закон предусматривает меры административного воздействия за незаконные операции с криптовалютой, нарушение требований к качественной сотовой связи в отдаленных уголках страны, а также несоблюдение порядка приобретения служебных легковых автомобилей.

Мария Макеева, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

″Принятые изменения очень важны и нужны. Мы это видели на практике, когда возникали какие-то случаи и наблюдались даже моменты, например, правового пробела, когда не знали, можно здесь привлечь к ответственности. Сейчас эти моменты урегулированы″.

Закон также усиливает профилактику правонарушений среди подростков. Прописана отдельная глава, регулирующая порядок применения мер воспитательного воздействия в отношении несовершеннолетних. Парламентарии напоминают, что родители в том числе несут ответственность за воспитание детей, а значит и по совершаемым своими детьми правонарушениям комплементарно отвечают по закону.