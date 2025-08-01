Марков: Дональд Трамп действует как молоток, а все остальные страны для него - гвозди

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события уходящей недели. Почему после распила Украины Вашингтон взялся за Брюссель? Сможет ли Старый Свет удержать хотя бы признаки былого величия в условиях таких пошлин и обязательств? И кто оказался не по зубам для Дональда Трампа?

"Дональд Трамп действует как молоток. Ему абсолютно наплевать на трансатлантическую солидарность, которая на протяжении 70 лет декларировалась, она перестала существовать. Он действует абсолютно одинаково в отношении и союзников, и противников - он всех облагает пошлинами, заставляя платить. Он действует как молоток, а все остальные для него - гвозди. Когда гвозди начинают быть немножко не из того материала, как Россия, как Китай, его риторика становится очень осторожной. Он оттягивает принятие окончательных решений", - заявил министр информации Беларуси Марат Марков.