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Марков: Дональд Трамп действует как молоток, а все остальные страны для него - гвозди

Как Евросоюз добровольно согласился на убийство своей экономики? Переговорный гений Трампа или аргументы иного порядка?

Эксперты и гости "Клуба редакторов" обсуждают самые важные события уходящей недели. Почему после распила Украины Вашингтон взялся за Брюссель? Сможет ли Старый Свет удержать хотя бы признаки былого величия в условиях таких пошлин и обязательств? И кто оказался не по зубам для Дональда Трампа?

Эксперты и гости "Клуба редакторов" сидят за столом

"Дональд Трамп действует как молоток. Ему абсолютно наплевать на трансатлантическую солидарность, которая на протяжении 70 лет декларировалась, она перестала существовать. Он действует абсолютно одинаково в отношении и союзников, и противников - он всех облагает пошлинами, заставляя платить. Он действует как молоток, а все остальные для него - гвозди. Когда гвозди начинают быть немножко не из того материала, как Россия, как Китай, его риторика становится очень осторожной. Он оттягивает принятие окончательных решений", - заявил министр информации Беларуси Марат Марков.

министр информации Беларуси Марат Марков
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ЕССШАДональд Трамп