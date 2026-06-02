Сборная Сирии по футболу прилетела в Минск для товарищеского поединка с нацкомандой Беларуси

2 июня сборная Сирии по футболу прилетела в Минск для товарищеского поединка с национальной командой Беларуси.

Спарринг состоится 5 июня на Национальном футбольном стадионе спустя почти год после введения объекта в эксплуатацию. К слову, для Виктора Гончаренко игра станет первой в качестве главкома белокрылых и к тому же при домашних трибунах.

В рейтинге ФИФА наши футболисты занимают 97-е место. Что касается оппонентов, то они расположились на 84-й строчке. Для гостей товарищеский поединок с белорусами также предельно важен, потому что у сирийских футболистов нет большой соревновательной практики.

Хосе Лана, главный тренер национальной сборной Сирии по футболу:

"Все матчи для нашей команды необходимы. И мы воспользовались возможностью провести товарищеский матч со сборной Беларуси, для того чтобы подготовиться к Азиатскому кубку, который состоится в январе. И все игры, которые запланированы ФИФА, в последующем также будем использовать для нашей подготовки. Сборная Беларуси - хороший соперник, играет агрессивно и отлично раскладывает всю игру как в нападении, так и в защите и даже в действии в воротах".