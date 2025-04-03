Мельниченко: Могилевская область очень богата компетенциями в промышленной и аграрной сферах

Межрегиональное сотрудничество должно стать локомотивом развития Союзного государства. Это касается не только экономики, но и культурных связей.

На новый уровень взаимодействия вышли Пензенская и Могилевская области - подписан план мероприятий до 2027 года. Среди мероприятий участие в форумах, увеличение количества импортозамещающих проектов и товарооборота. За 5 лет между двумя регионами он вырос в 1,5 раза.

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области (Россия):

"Могилевская область очень богата различными компетенциями и в области промышленности, и в аграрной сфере. Я говорил про наше сотрудничество в части замены лифтового хозяйства (здесь прекрасный завод). В Пензе идет активная стройка, поэтому необходимы соответственно лифты. Это одна из серьезных точек соприкосновений нашего сотрудничества".

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Мы должны наряду с экономикой не забывать о социальных сферах и социальном направлении. Наша главная задача - это, конечно же, работа с молодежью. Мы должны их воспитывать на нашем героическом прошлом".