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Мельниченко: Могилевская область очень богата компетенциями в промышленной и аграрной сферах
Межрегиональное сотрудничество должно стать локомотивом развития Союзного государства. Это касается не только экономики, но и культурных связей.
На новый уровень взаимодействия вышли Пензенская и Могилевская области - подписан план мероприятий до 2027 года. Среди мероприятий участие в форумах, увеличение количества импортозамещающих проектов и товарооборота. За 5 лет между двумя регионами он вырос в 1,5 раза.
Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области (Россия):
"Могилевская область очень богата различными компетенциями и в области промышленности, и в аграрной сфере. Я говорил про наше сотрудничество в части замены лифтового хозяйства (здесь прекрасный завод). В Пензе идет активная стройка, поэтому необходимы соответственно лифты. Это одна из серьезных точек соприкосновений нашего сотрудничества".
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:
"Мы должны наряду с экономикой не забывать о социальных сферах и социальном направлении. Наша главная задача - это, конечно же, работа с молодежью. Мы должны их воспитывать на нашем героическом прошлом".
В Могилевском регионе сейчас проходит неделя Пензенской области - презентация достижений и потенциала. Уже 4 апреля с новыми проектами ознакомит экономический форум двух регионов.