Мерц: ЕС разработал проект коммюнике, похожий на предложение Трампа о 30-дневном перемирии

На совместной пресс-конференции с председателем Евросовета Антониу Коштой канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что страны Евросоюза подготовили документ, предполагающий временное прекращение огня, аналогичный предложению президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии, информирует БЕЛТА.

"Есть проект коммюнике... Он по большей части совпадает с предложением Трампа о 30-дневном прекращении огня", - сказал Мерц.

"Я надеюсь, что все стороны увидят в этом шанс сейчас действительно прийти через перемирие к переговорам о мирном соглашении", - добавил он.

Мерц также заявил, что по итогам вчерашнего разговора с президентом США Дональдом Трампом он ожидает с его стороны усиления "давления на Россию" и того, что "после этих выходных наступит фаза, во время которой смогут пройти серьезные переговоры".

Накануне Владимир Зеленский сообщил о состоявшемся разговоре с Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждались "конкретные шаги, которые могут быть сделаны" для достижения мира. Зеленский повторил условие Украины о том, что переговоры могут начаться только после прекращения огня.

Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта телефонный разговор, в ходе которого обсудили 30-дневное прекращение огня, условия предотвращения эскалации и ряд международных тем. Российский лидер согласился с предложением Трампа о взаимном отказе сторон конфликта в Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.