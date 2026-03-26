Межправсовет ЕАЭС: 27 марта пройдет заседание в расширенном составе
Большой интеграционный марафон продолжается. Казахстанский Шымкент принимает межправсовет ЕАЭС.
27 марта премьеры стран "пятерки" соберутся на заседание в расширенном составе. В повестке - расширение внешней торговли и внедрение искусственного интеллекта во все сферы жизни. Главы правительств также затронут развитие промышленной кооперации. Примером являются двусторонние проекты Беларуси и Казахстана.
Алексей Богданов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Казахстане:
"В Казахстане уже давно достаточно успешно работают сборочные производства. Мы собираем на двух предприятиях трактора марки "Беларус". Порядка 4 тыс. в год поступает марш-комплектов и достаточно эффективно продается и пользуется популярностью на территории Казахстана у фермеров и сельхозпроизводителей. Лифтовое оборудование Могилевлифтмаша поступает и собирается на двух предприятиях. Это успешные проекты, которые необходимо развивать. Мы работаем над тем, чтобы расширить номенклатуру товаров, которые здесь собираются. В частности, идет работа над тем, чтобы организовать такое же сборочное производство крупнотоннажных самосвалов, потому что они нужны сейчас здесь".
Также 27 марта премьеры стран пятерки примут участие в цифровом форуме "Digital Казахстан". Тема - "Индустрия 5.0: Сила взаимодействия".