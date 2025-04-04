МИД Беларуси: Нам не нужны приглашения и разрешения почтить память узников немецких концлагерей

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МИД Беларуси категорически осуждает отказ руководства германского Фонда мемориальных комплексов Бухенвальд и Миттельбау-Дора в участии белорусских дипломатов в памятных мероприятиях по случаю 80-й годовщины освобождения этих концентрационных лагерей. Об этом сообщает БЕЛТА.

"Это решение по своей сути является продолжением политики деления людей по национальному признаку, - говорится в заявлении МИД. - Не может быть оправданий столь циничным действиям немецкого фонда в отношении страны, где погиб каждый третий в годы войны, где нет ни одной семьи, которую бы не затронула эта война".

"К сожалению, подобные действия фонда по сути соответствуют проводимой на Западе отдельными политическими силами политике по изменению истории и оправданию германского нацизма. Какое право имеет руководство фонда запрещать представителям Беларуси и России отдать дань памяти замученным насмерть и пострадавшим соотечественникам?" - задали вопрос в Министерстве иностранных дел Беларуси.

В заявлении говорится: "Действия фонда крайне болезненно восприняты белорусским обществом, особенно в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне".